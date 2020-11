Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Rhein-Neckar-Kreis – in Heidelberg sinkt sie

Rhein-Neckar/Heidelberg.Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar hat 94 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bis zum Montag gemeldet. Insgesamt hat es im Landkreis 5664 Meldungen gegeben, von den Fällen sind 4357 wieder genesen. Gestorben sind leider 80 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 175,1 - ist also weiter steigend,

> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zur Entwicklung der Pandemie in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

> Nichts verpassen: Zugriff auf alle Plus-Artikel und das E-Paper. Nur jetzt 3 Monate GRATIS lesen.

In Heidelberg sinkt die Inzidenz indes weiterhin: Mit 16 Neuinfektionen liegt der Wert bei 129,4 Fällen pro 100.000 Einwohner. Bekannt sind in Heidelberg bislang 1719 Infektionen, als genesen gelten davon 1429. Gestorben sind in Heidelberg 14 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020