Siebter Todesfall im Zusammenhang mit Coronavirus

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße hat am Sonntagabend einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Nach Angaben der Verwaltung handelt es sich um eine 85-jährige Person aus einem Pflegeheim in Biblis, die am Samstag verstorben ist.

Im Kreis Bergstraße gab am Samstag 76 weitere neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle. Am Sonntag wurden 23 weitere neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle gemeldet. Insgesamt sind damit (Stand 25. Oktober) 1230 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis bekannt.

Aktuell betroffen sind mit neuen Fällen vom Wochenende die Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach, die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim, die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim, die Joseph-Heckler-Schule in Bensheim, die Karl-Kübel-Schule in Bensheim, das Lessing-Gymnasium in Lampertheim, die Martin-Luther-Schule in Rimbach und die Nibelungenschule in Heppenheim. Betroffen ist auch eine Pflegeeinrichtung in Grasellenbach sowie eine Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge in Heppenheim und eine Obdachlosenunterkunft im Ried.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.10.2020