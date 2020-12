Speyer übersteigt Inzidenz von 500

Speyer.Die Stadt Speyer hat am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 502,4 erreicht. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landes Rheinland-Pfalz hervor. Zuletzt wurden für die Stadt 53 Neuinfektionen gemeldet.

Mit erneut vielen Neuinfektionen von 128 steigt auch die Inzidenz in Ludwigshafen wieder an: Hier kommen 353,5 Fälle auf 100.000 Einwohner. Außerdem wurden erneut zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt gegeben, es sind nun also 65 Tote registriert. Als genesen gelten 2285 Personen.

Sowohl im Rhein-Pfalz-Kreis als auch in Frankenthal wurden keine Todesfälle gemeldet. Hier ist die Inzidenz am Mittwoch jedoch auch höher als am Dienstag: 280,7 (78 Neuinfektionen) und 250,2 (32 Neuinfektionen).

