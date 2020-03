Stadt Mannheim stellt Hilfe für Gewerbetreibende

Mannheim.Viele Gewerbetreibende treffen die aktuell notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hart. Um sie zu unterstützen, will die die Stadt Mannheim ihre rechtlichen Möglichkeiten zur Stundung beziehungsweise Anpassung von Gewerbesteuerzahlungen, Gebühren sowie Mieten und Pachten nutzen. Das hat die Stadt heute in einer Pressemitteilung verkündet. „Mit diesem Schritt wollen wir die Gewerbetreibenden unserer Stadt in dieser schwierigen Zeit unterstützen und etwaige finanzielle Engpässe überbrücken helfen“, teilte Oberbürgermeister Peter Kurz zu diesem Schritt mit.



Auf Antrag wird betroffenen Betrieben die Vorauszahlung der Gewerbesteuer für das aktuelle Kalenderjahr angepasst - "unbürokratisch", wie es in der Pressemeldung lautet. Auch Corona-bedingte Stundungsanträge sollen demnach priorisiert bearbeitet werden.

Bei Erfüllung der Voraussetzungen soll die Stundung in der Regel ratenfrei für vorerst drei Monate gewährt, Stundungszinsen nicht festgesetzt werden. Die Stadt Mannheim sieht zusätzlich ab April von Gebühren für Sondernutzungsgenehmigungen von Straßen für Tische und Stühle der Außengastronomie ab.

Auch Soloselbstständige sowie Angehörige der freien Berufe, einschließlich Künstlerinnen und Künstler, die unmittelbar durch die Corona-Krise betroffen sind, sollen von den Stundungsanträge für Forderungen aus Miet-, Pacht- und Erbbauverhältnissen profitieren.

„Auch im Bereich der Vollstreckungen wollen wir angesichts der aktuellen Ausnahmesituation mit Augenmaß vorgehen“, äußerte sich der Erster Bürgermeister und Kämmerer Christian Specht. „Bei starker Betroffenheit des Schuldners werden wir bis zum 30. September 2020 von Vollstreckungsmaßnahmen absehen“, erklärte er weiterhin.

Informationen zur Antragstellung: mannheim.de/gewerbebetriebe