Stadt und Land einig: Impfzentrum in der Maimarkthalle kommt

Mannheim.Details zum geplanten Impfzentrum in der Mannheimer Maimarkthalle sind noch nicht bekannt. Aber Rathaussprecher Ralf Walther bestätigt am Freitagabend immerhin, dass sich Stadt und Land auf die Einrichtung geeinigt haben. Es soll am 15. Dezember in Betrieb genommen werden und eine tägliche Impfung von 1500 Menschen ermöglichen. Laut Walther wird es "Spezialkreisimpfzentrum" heißen. Das wäre eine extra für Mannheim zurechtgeschnittene Mischform aus den beiden üblichen Modellen: Zentrale Impfzentren (ZIZ) des Landes oder Kreisimpfzentren (KIZ) in kommunaler Hand.

In der jeweiligen Vereinbarung wird nach Auskunft des Stuttgarter Sozialministeriums auch konkret festgeschrieben, wie lange das Impfzentrum betrieben werden soll. Bei einem ZIZ in der Regel bis 31. März, bei einem KIZ bis 30. Juni.

Wie lange das Spezialkreisimpfzentrum in der Maimarkthalle bleiben soll, ist noch nicht bekannt. Aber dass in Mannheim lange Impfbedarf bestehen wird, kann sich ein Jeder ausrechnen: Um nur die Hälfte der rund 320 000 Einwohner zu impfen – und zwar, wie nötig, jeweils zwei Mal – würde man bei den angestrebten 1500 Impfungen täglich sieben Monate brauchen. Zwar sind im Laufe des nächsten Jahres ergänzende Impfungen an anderen Stellen geplant, also möglicherweise in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Aber für die Masse der Mannheimer ist die Maimarkthalle gedacht.

Das heißt aber auch, dass die Halle wohl bis Mitte des Jahres komplett belegt ist. Dann wäre der Maimarkt betroffen, der von 24. April bis 4. Mai geplant ist. Die Corona-bedingte Absage aus dem vergangenen Jahr solle sich nicht wiederholen, sagt Jan Goschmann, Geschäftsführer der Betreibergesellschaften. „Wir haben fest vor, den Maimarkt im nächsten Jahr stattfinden zu lassen.“ Demnächst würden erste Verträge unterzeichnet, nächste Woche beginne man bereits mit der Verlegung der für die Ausstellungszelte benötigten Bodenplatten. Das Impfzentrum in der Maimarkthalle sei da kein Problem, betont Goschmann. „Wir haben da so viele Menschen auf dem Gelände. Die 120 pro Stunde, die zum Impfen kommen, kriegen wir da auch noch unter.“ Es werde dann wohl einen separaten Zugang nur zur Maimarkthalle geben.

Auch Time Warp betroffen

In der Maimarkthalle geplante Veranstaltungen – etwa die Time Warp (20. März) oder die Bausa- (10. April) und Capital-Bra-Konzerte (20. Mai) – müssten dagegen dem Impfzentrum weichen, sofern sie die Corona-Lage dann überhaupt ermöglicht. Dennoch sperrt sich Goschmann keineswegs gegen die Pläne der Stadt: „Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis und sind da fest eingebunden. Als von der Pandemie besonders Betroffene freuen wir uns auch, einen Beitrag zu ihrer Bekämpfung leisten zu können.“

Auch die Kürze der Zeit sieht der Geschäftsführer nicht als Problem. Bis 15. Dezember sei das Impfzentrum schon hinzukriegen. Ebenfalls demnächst soll auf dem Maimarktgelände – die Rede war sogar von Anfang Dezember – der von der Kassenärztlichen Vereinigung geplante Drive-In für Corona-Schnelltests an Autoinsassen in Betrieb gehen. Auch davon ist am Freitag noch nichts zu sehen. Aber das könnte sich laut Goschmann in wenigen Tagen ändern: „Wir sind da sehr schnell.“

