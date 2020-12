Terminvergaben für Corona-Impfungen für über 80-Jährige ab sofort möglich

Rhein-Neckar.Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland sind die ersten Impfstoffdosen auf den Weg in Richtung Baden-Württemberg gebracht worden. In Baden-Württemberg sollen in den zentralen Impfzentren pro Tag rund 1500 Menschen geimpft werden. Wer die freiwillige Impfung erhalten möchte, muss sich dazu über die Telefonnummer 116 117 anmelden. Dies funktioniert zunächst aber nur für die Zentralen Impfzentren (ZIZ) , unter anderem in Mannheim und Heidelberg. Online soll die Anmeldung über die Webseite www.impfterminservice.de abgewickelt werden können.

Aufgrund der derzeitigen begrenzten Verfügbarkeit von nur einem Impfstoff sei damit zu rechnen, dass die ersten angebotenen Termine schnell vergeben sein werden, teilte die Stadt Mannheim am Samstag mit. Es werden nach und nach mit weiteren Impfstofflieferungen neue Termine angeboten. Anspruch auf eine Covid-19-Schutzimpfung haben derzeit nach der entsprechenden Verordnung des Bundes vor allem Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben

Die kostenlose Impfung soll in zwei Dosen im Abstand von rund drei Wochen erfolgen, man bekommt deshalb zwei Impftermine zugeteilt. Im Impfzentrum wird zunächst allgemein über die Impfung aufgeklärt, es folgt eine individuelle Aufklärung durch einen Arzt, etwa zu Risiken durch Allergien oder Vorerkrankungen. Erst dann geht es zur Impfung. Nach dem Piekser in den Arm soll man noch für eine 30-minütige Beobachtung dableiben. Die Impfzentren sind sieben Tage die Woche von 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet.

Die endgültige Prüfung des Anspruchs auf eine Impfung findet vor Ort im jeweiligen Impfzentrum statt. Hierzu müssen Bürgerinnen und Bürger am Tag der Impfung ihren Ausweis sowie - soweit vorhanden- die elektronische Gesundheitskarte mitbringen.

Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen untergebracht sind oder dort arbeiten, bekommen über mobile Impfteams die Möglichkeit einer Impfung und benötigen keinen Termin in einem Impfzentrum.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.12.2020