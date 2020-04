Über 100 Betrugsversuche in der Region - 90 000 Euro gestohlen

Rhein-Neckar.In der Rhein-Neckar-Region hat die Zahl von Trickbetrug-Versuchen in den letzten Wochen immens zugenommen. Nach Polizeiangaben wurden in den vergangenen beiden Wochen bei drei Menschen in Mannheim und Heidelberg rund 90 000 Euro durch Anrufe falscher Polizeibeamter oder mittels des Enkeltricks ergaunert. Auch in Ludwigshafen sind solche Taten nichts Neues. Bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH sind indes vermeintliche Mundschutz-Kontrolleure unterwegs.

Alleine im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch habe es rund 100 Betrugsanrufe gegeben, die zur Anzeige gebracht wurden. 50 davon wurden alleine im Polizeirevier Heidelberg-Nord, das für die Stadtteile Handschuhsheim, Neuenheim und der Gemeinde Dossenheim zuständig ist, registriert. Die Beamten gehen von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus. Die Ermittler erwarten in den nächsten Tagen, dass die Zahl der betrügerischen Anrufe zunehmen wird.

Leichtes Spiel durch Corona

Derzeit machen sich die Täter auch die Corona-Krise zu nutze: Beim "Enkeltrick" geben sich die Betrüger am Telefon als Enkel, Neffen oder gar Kinder der Senioren aus und täuschen eine finanzielle Notlage vor. In der Annahme, einem Angehörigen zu helfen, gehen die SeniorInnen zum ihrem Geldinstitut, um das geforderte Geld abzuheben.

Da eine persönliche Übergabe des Geldes an einen Boten derzeit aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht möglich sei, bitten die Täter ihre Opfer, das Geld außerhalb ihrer Wohnung zu deponieren. In Ludwigshafen hat sich tatsächlich ein Unbekannter am Dienstag gegenüber einem 78-Jährigen als Enkel ausgeben, der dringend 20 000 Euro für ein lebenswichtiges Serum benötige, da er an dem Virus erkrankt sei. Der 78-Jährige fragte den Anrufer geistesgegenwärtig nach dessen Eltern und seinem Geburtstag, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als der vermeintliche Enkel keine Antworten wusste, legte der 78-Jährige auf. Zudem registrierte die Behörde in Ludwigshafen mehrere Anrufe von Personen, die sich als Verwandte und Freunde ausgaben. Auch in diesen Fällen blieben die Täter erfolglos.

Mundschutz-Kontrolleure bei der RNV

Auch das Unternehmen Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) berichtet von Betrugsversuchen in den Fahrzeugen ihrer Flotte. Dort seien zurzeit Schutzmasken-Kontrolleure unterwegs. Fahrgäste berichteten von Menschen, die sich als solche ausgegeben hatten. Sie hatten es auf Passagiere abgesehen, die keinen Mundschutz tragen und hatten Bußgelder verlangt. Die RNV weist darauf hin, dass es keinen Mundschutzpflicht bei der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs geben würde. Die Prüfer der RNV sind in Dienstkleidung unterwegs und würden nur die Fahrscheine kontrollieren.