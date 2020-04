Uniklinikum Heidelberg kehrt stufenweise zu Normalbetrieb zurück

Heidelberg.Zwanzig Prozent weniger Patienten auf Station, die Ambulanzen auf Notbetrieb und verschiebbare Eingriffe abgesagt: Um für die Corona-Pandemie gerüstet zu sein, hat das Heidelberger Universitätsklinikum Ende März unter anderem die Hälfte der Intensivbetten freigemacht. 130 Covid-19-Patienten sind seit Ende Februar stationär hier behandelt worden. Im Moment sind es noch 16, vier davon werden intensiv behandelt. Nun soll schrittweise wieder der Normalbetrieb aufgenommen werden. Das hat die Klinikumsspitze am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz betont. 61 der insgesamt rund 10 000 Mitarbeiter haben sich mit dem neuen Coronavirus infiziert – 25 davon bei der Arbeit, 16 an Patienten. 37 Erkrankte seien genesen und wieder zurück im Dienst.

Im gesamten Klinikum gilt Schutzmaskenpflicht. Zwei getrennte Notaufnahmen mit eigenen Eingängen und separaten Ärzte- und Pfleger-Teams sind für infizierte Patienten und Verdachtsfälle sowie für Nichtinfizierte innerhalb der Medizinischen Klinik im Neuenheimer Feld eingerichtet. Auch Patienten mit Termin zum Beispiel für eine OP werden an roten Flatterbändern entlang gelotst: Am Eingang müssen sie ihre Hände desinfizieren und einen Mundschutz überstreifen, dann gibt es ein obligatorisches Fiebermessen und schließlich müssen sie einen Fragebogen ausfüllen, in dem abgeklopft wird, ob sie Kontakt zum Virus hatten. Erst dann sehen sie den Arzt.

Die Maßnahmen sollen auch die Mitarbeiter schützen. Pflegedirektor Edgar Reisch würdigt, dass die vergangenen Wochen für die Mitarbeiter sehr herausfordernd gewesen seien. Es habe viel freiwilliges Engagement gegeben – unter anderem meldeten sich ehemalige Mitarbeitende und 800 Medizinstudierende. Jan Münster ist einer von ihnen. Er steht am Freitag am Empfang und hält das Fieberthermometer an die Stirn jeder Person, die hereinläuft.

Viele Betten blieben in den vergangenen vier Wochen leer. Der Pandemieplan sah vor, dass die Hälfte der Intensivbetten frei gehalten werden musste. Die gefürchtete Welle Schwerstkranker und zu beatmender Patienten kam zum Glück nicht. Im Durchschnitt seien gleichzeitig 20 bis 30 Covid-19-Patienten betreut worden – was zehn Prozent der Intensivbetten entspricht, zieht Ingo Autenrieth, Leitender Ärztlicher Direktor, eine Zwischenbilanz. „Wir freuen uns, dass wir den Regelbetrieb langsam wieder hochfahren können“, fügte er hinzu. Autenrieth ist seit 1. April Chef des Uniklinikums und trat gemeinsam mit der neuen Kaufmännischen Direktorin Katrin Erk ins Unternehmen ein. „Aufgeschobene Operationen können zum Wohl unserer Patienten nun langsam wieder durchgeführt werden“, betont Erk. Die schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb soll jederzeit angepasst werden – etwa dann, wenn im Herbst eine zweite Infektionswelle über die Region rollen könnte. Noch keine einzige schwangere Covid-Patientin habe in der Frauenklinik entbunden, berichtet Hebamme Kristina Marmé. Dennoch werde ein Kreißsaal immer frei gehalten für diesen Fall. Väter dürfen bei der Geburt dabei sein und Mutter und Kind im Wochenbett besuchen. Besuche bleiben sonst klinikweit mit Ausnahmen verboten.

Patienten stark verunsichert

Kopf- und Halsweh, Schnupfen, Fieber: Die wichtigsten Covid-19-Symptome liegen im „Zuständigkeitsbereich“ der Kopfklinik. Sie sei ebenfalls „covid-gerecht“ eingerichtet – bis hin zum „Test-Fenster“ des Betriebsarztes für Klinikumsmitarbeiter mit Infektionsverdacht, beschreibt Zentrumssprecher Wolfgang Wick. Viele Patienten seien nach wir vor stark verunsichert. Herzspezialist Hugo Katus besorgt vor allem, dass 50 Prozent weniger Patienten mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus kamen – aus Angst vor dem Coronavirus, befürchtet er. Eine gefährliche Entwicklung, denn bei Herzinfarkt und Schlaganfall kann jede Minute lebensrettend sein. „Bitte, lassen sie sich wieder behandeln“, bittet Katus flehentlich. Nicht behandelte Herzpatienten hätten ein besonders hohes Risiko, sehr schwer an dem neuen Virus zu erkranken.