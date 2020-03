Unter 50-Jähriger stirbt im Rhein-Neckar-Kreis - erster Todesfall im Kreis Germersheim

Heidelberg/Rhein-Neckar/Germersheim.Im Rhein-Neckar-Kreis ist der dritte Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt worden. Nach Angaben des Landratsamts verstarb ein unter 50-jähriger Patient aus der Region am Donnerstagvormittag in einer Heidelberger Klinik.

Auch der Landkreis Germersheim hat die erste verstorbene Person, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert war, bestätigt. „Es ist eine traurige Nachricht, die uns heute erreicht hat. Eine an Covid-19 erkrankte betagte Person ist heute an den Folgen ihrer Erkrankung gestorben“, teilte Landrat Fritz Brechtel mit. „Ich wünsche den Angehörigen in Ihrer Trauer viel Kraft und Ruhe.“ Im Landkreis Germersheim stieg die Zahl der Infizierten zudem um drei auf 45 Personen an.

Zahl der Infizierten in Rhein-Neckar-Region steigt weiter

Auch im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg nehmen die bestätigten Corona-Fälle zu. Die Zahl der nachweislich mit dem Virus infizierten Personen ist bis zum Donnerstagmittag (14 Uhr) um 46 gestiegen. Vier Fälle davon stammen aus Heidelberg. Damit sind insgesamt 535 Covid-19-Erkrankungen bekannt. 413 davon sind Bürger aus dem Landkreis, 122 aus dem Stadtgebiet. In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 1632 Personen, davon 358 in Heidelberg. 84 Personen (23 davon aus Heidelberg) sind bereits wieder von der Krankheit genesen.

Bereits zwei Todesfälle am Mittwoch

Bereits am Mittwoch hatte das Landratsamt Rhein-Neckar die ersten beiden Todesfälle im Landkreis vermeldet. Am Samstag, 21. März, war ein über 70-Jähriger in einer kreiseigenen Klinik verstorben. Der Leichnam wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Ein weiterer über 70 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis verstarb am Dienstagabend in einer Heidelberger Klinik. Wie der Nußlocher Bürgermeister Joachim Förster in einem Facebook-Post mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Bürger seiner Stadt. "Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen", sprach Förster sein Beileid aus.