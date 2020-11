Verschärfte Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg verkündet

Stuttgart.Die baden-württembergische Landesregierung hat am Sonntag eine verschärfte Corona-Verordnung verkündet. Sie tritt am Montag in Kraft und soll bis Ende November gelten, wie die Regierung auf ihrer Webseite bekanntgab. Die Verordnung schreibt unter anderem die Schließung von Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen vor. Zudem gelten strengere Kontaktbeschränkungen.

Die genaue Verordnung ist unter https://www.baden-wuerttemberg.de/faq-corona-verordnung/ zu finden

