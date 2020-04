Verstöße nehmen zu - über 100 am Wochendende

Rhein-Neckar.Das Polizeipräsidium Mannheim hat in ihrem Einsatzgebiet am Wochenende bis zum frühen Sonntagnachmittag insgesamt 106 Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen festgestellt. Über 200 Fahrzeuge und knapp 2000 Personen kontrollierten die Beamten bis zum frühen Sonntagnachmittag, berichtete die Behörde.

Dabei stellten sie von Samstag auf Sonntag insgesamt 71 Verstöße fest. 70 zusätzliche Streifen, darunter auch die Wasserschutzpolizei, kontrollierten 90 Fahrzeuge und 1143 Personen. Dabei zählten die Beamten 47 Zuwiderhandlungen in Mannheim, neun in Heidelberg und 15 im Rhein-Neckar-Kreis. Es handelte sich ausschließlich um Ordnungswidrigkeiten. In allen Fällen umgingen die Menschen den Mindestabstand oder das Kontaktverbot.

Von Freitag auf Samstag hatten die Beamten mit 50 zusätzlichen „Corona-Streifen“ 35 Verstöße in der Region festgestellt. 21 dieser Verstöße wurden dabei in Mannheim aufgenommen, einer in Heidelberg und 13 weitere im Landkreis. Es handelte sich auch hier in allen Fällen um Ordnungswidrigkeiten. Insgesamt wurden 115 Fahrzeuge und 780 Personen kontrolliert. Der überwiegende Teil der Bevölkerung habe sich vernünftig verhalten und beachtete die Regelungen, hieß es weiterhin seitens der Behörde.

Mehr Menschen in Innenstädten unterwegs

Die Polizei hatte wegen der Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und den Geschäftsöffnungen am Wochenende mit mehr Betrieb in den Innenstädten von Mannheim und Heidelberg gerechnet. Zwar seien in den vergangenen Tagen mehr Menschen unterwegs gewesen, vor Herausforderungen habe dies die Beamten aber nicht gestellt. So fällt die Bilanz positiv aus: Zwar gab es vereinzelt Warteschlangen an den Läden, die Abstandsregel sei jedoch größtenteils eingehalten worden.

Dennoch berichtet die Behörde weiter, dass am Wochenende die Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen zugenommen hätten. Die Polizei sagt aber auch, dass sich die Zunahme „nach wie vor auf einem niedrigen Level bewegt“. In den Wochen zuvor sei das Verhältnis zwischen Verstößen und kontrollierten Personen gesunken. Dass sich der Trend nun ein wenig gewendet hat, erklärt die Polizei mit den Lockerungen der Maßnahmen.

Mit Maske im "Corona-Einsatz"

Für den Sonntag kündigte die Polizei an, noch bis in die Abendstunden mit den 70 Streifen im „Corona-Einsatz“ zu sein. Dabei gehen die Beamten mit gutem Beispiel voran. „Auch wir nehmen die #Maskenpflicht ernst!“, heißt es dazu auf dem Facebook-Auftritt der Behörde. So sind die Streifen mit Schutzmasken unterwegs, „denn wir wollen als gutes Beispiel voran gehen und damit zum Ausdruck bringen, dass uns der Schutz der Bevölkerung am Herzen liegt!“ Ab Montag gilt im Südwesten die Maskenpflicht beim Einkaufen und im Nahverkehr.