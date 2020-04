VGH rügt Begrenzung der Verkaufsfläche - Regelung bleibt in Kraft

Mannheim.Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat mit Beschluss von Donnerstag dem Eilantrag eines Sportgeschäfts gegen die Beschränkung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter im sogenannten "sonstigen Einzelhandel" teilweise stattgegeben. Das teilt der VGH mit. Die Beschränkung im Rahmen der Corona-Verordnung sei gleichheitswidrig, weil Auto-, Fahrrad- und Buchhandel öffnen dürfen - unabhängig von ihrer Vekaufsgröße. Demnach würden sie ohne sachlichen Grund privilegiert.

Die Begrenzung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter bleibt dennoch vorläufig bis zum 3. Mai in Kraft.

Gewisse Ausnahmen, um großen Betrieb in den Innenstädten zu verhindern, seien grundsätzlich zwar nicht zu beanstanden, heißt es in der Begründung. Jedoch fehle eine Rechtfertigung, warum Auto- und Fahrradhändler öffnen dürfen. Dass diese in der Regel nicht in den Zentren liegen und die Kundenfrequenz geringer sei, ergebe keinen sachlichen Grund. Denn das würde beispielsweise auch auf Möbelhäuser zutreffen. Hinzu komme, dass diese Eigenschaften auf den Buchhandel nicht zutreffen - und er trotzdem öffnen durfte. Auch das Argument, dass der Buchandel den Bürgern zur Meinungsbildung diene, könne diese Ungleichbehandlung nicht rechtfertigen. Zumal der Verkauf von Büchern und Zeitschriften auch auf kleineren Flächen funktionieren würde.