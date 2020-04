Viele Läden jetzt wieder geöffnet

Mannheim.Handelsketten, Läden und Buchhändler dürfen wieder loslegen: Nach wochenlanger Zwangspause in der Corona-Krise greifen von diesem Montag an erste Lockerungen – auch in Mannheim. Die Stadt setzt die neuen Richtlinien des Landes Baden-Württemberg zur Öffnung des Einzelhandels um.

Wieder aufmachen dürfen alle Geschäfte, die maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Das betrifft allein 632 Betriebe in den Quadraten, wie die Stadt mitteilte. Buchhandlungen können unabhängig von der Größe der Ladenfläche öffnen, ebenso Fahrradhändler und der gesamte Kraftfahrzeug-Handel. Auch einzelne Läden in Einkaufszentren wie dem Q6/Q7 dürfen unter bestimmten Voraussetzungen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Das werde am Mittwoch geschehen, teilte Stadtquartier-Chef Hendrik Hoffmann am Sonntag mit. Demnach sollen in Q6/Q7 fast alle der insgesamt 60 Läden öffnen.

Zudem ist der Straßenverkauf für Eisdielenbesitzer wieder erlaubt, es dürfen aber keine Tische und Stühle zum Verzehr vor Ort aufgestellt werden. Gleiches gilt für den Kuchenverkauf in Cafés. „Wir sind froh, unter Beachtung aller Maßnahmen am Montag wieder starten zu können“, sagte Dario Fontanella, Chef des gleichnamigen Eisgeschäfts, am Sonntag. Er öffnet zuerst das Haupthaus in den Quadraten, am Mittwoch folgt die Filiale im Q6/Q7. „Wir haben lange darauf gewartet“, so Fontanella. Die bisherigen Ausfälle habe er etwas abfedern können, da seine Produkte auch in Supermärkten der Region vertrieben würden: „Die Produktion stand nie still.“

Auch Wein- und Spirituosenhändler können wieder öffnen, eine Verkostung darf aber nicht angeboten werden. Allgemein sei nur der jetzt schon zulässige mobile Handel erlaubt, wenn also eine Sondernutzungserlaubnis bereits vorliege, heißt es von der Stadt Mannheim.

Rheinland-Pfalz geht noch weiter

Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft City, sagte im Gespräch mit der Redaktion, es werde „sich hinziehen“, bis der Großteil der Läden wieder aufmache. „Die ersten werden am Montag öffnen. Aber nicht alle.“ Er selbst sei gespannt über die Entwicklung und die Einhaltung der Regeln. „Es wird sich einspielen, auch mit den Abstandsregeln“, so Pauels. Er findet jedoch, die aktualisierte Verordnung komme „recht spät“ für die Unternehmen. In Rheinland-Pfalz dürfen derweil auch größere Läden aufmachen, wenn sie die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Das geht in Baden-Württemberg nicht. Pauels findet das „nicht okay“, und verweist auf entstehende Benachteiligungen – die auch Swen Rubel vom Handelsverband Nordbaden „fassungslos“ zurücklassen.

Voraussetzung für die Wiederöffnung eines Geschäfts ist das Einhalten von Hygiene- und Arbeitsschutzvorschriften. Neben Abstandsregelungen muss auch dafür gesorgt werden, dass sich nur eine bestimmte Personenanzahl innerhalb der Verkaufsfläche aufhält. Die Richtgröße liegt bei einer Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche, wobei in dieser Zahl die Mitarbeitenden enthalten sind. Das Tragen von Masken in Geschäften ist in Mannheim keine Pflicht, wird aber seitens der Stadt und des Landes empfohlen. Die Einhaltung der Corona-Regeln soll weiter kontrolliert werden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020