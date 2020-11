Vier Corona-Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis, einer in Heidelberg

Rhein-Neckar.Im Rhein-Neckar-Kreis sind zwei Männer (zwischen 70 und 80 Jahre alt) und zwei Frauen (zwischen 80 und 90 Jahre alt) sowie in Heidelberg ein Mann zwischen 70 und 80 Jahren im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Aus Rücksicht gegenüber den Verstorbenen und den Angehörigen werden keine näheren Informationen veröffentlicht. Wie das Gesundheitsamt am Freitag mitteilte, sind nun 91 Todesfälle aus dem Rhein-Neckar-Kreis bekannt und 17 aus Heidelberg.

Mit 115 Neuinfektionen zum Freitag im Landkreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 150,3 Fällen pro 100.000 Einwohner. Als infiziert gemeldet wurden insgesamt 6104 Personen, wieder genesen sind bislang 4756.

In Heidelberg sinkt die Inzidenz im Vergleich zum Vortag wieder leicht an: Mit 30 Neuinfektionen liegt der Wert bei 109 Fällen pro 100.000 Einwohner. Bekannt sind in Heidelberg bislang 1822 Infektionen, als genesen gelten davon 1514.

