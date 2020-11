Vier Todesfälle im Landkreis und Heidelberg

Rhein-Neckar/Heidelberg.Im Rhein-Neckar-Kreis sind drei Männer verstorben. Einer war zwischen 70 und 80 Jahre alt, die anderen beiden zwischen 80 und 90 Jahren. Auch in Heidelberg hat es einen Todesfall gegeben: ein Mann zwischen 90 und 100 Jahren ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Aus Rücksicht gegenüber den Verstorbenen und den Angehörgen werden keine näheren Informationen veröffentlicht. Wie das Gesundheitsamt am Freitag mitteilte, sind nun 83 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus aus dem Rhein-Neckar-Kreis bekannt, in Heidelberg sind es 15.

Außerdem meldete das zuständige Amt 75 Neuinfektionen im Kreis. Als infiziert gemeldet wurden insgesamt 5739 Personen, wieder genesen sind bislang 4459.

Durch die erneute verhältnismäßig geringe Anzahl der Neuinfektionen in Heidelberg sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter und erreich 119,5. Bekannt sind in Heidelberg bislang 1737 Infektionen, als genesen gelten davon 1461.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020