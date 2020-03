Vierter bestätigter Todesfall im Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar.Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat am Freitagmorgen den vierten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. In einer Pressemitteilung heißt es, dass es sich um einen über 80 Jahre alten Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis handele. Nach Angaben des Gesundheitsamts verstarb der Mann am Donnerstagabend in einer kreiseigenen Klinik.

Bereits am Vortag wurde der dritte Todesfall im Rhein-Neckar-Kreis bestätigt. Nach Angaben des Landratsamts verstarb ein unter 50-jähriger Patient aus der Region am Donnerstagvormittag in einer Heidelberger Klinik.

Auch der Landkreis Germersheim hat die erste verstorbene Person, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert war, am Donnerstag bestätigt. „Es ist eine traurige Nachricht, die uns heute erreicht hat. Eine an Covid-19 erkrankte betagte Person ist heute an den Folgen ihrer Erkrankung gestorben“, teilte Landrat Fritz Brechtel mit. „Ich wünsche den Angehörigen in Ihrer Trauer viel Kraft und Ruhe.“