Warum Drängeln und Mallorca auch mal wieder schön wären

Mannheim.Herr Fink, Sie sind Zukunftsforscher. Sagen Sie uns – was werden die nächsten Wochen bringen, wie wird die Welt nach der Corona-Pandemie aussehen?

Alexander Fink: Das lässt sich so einfach nicht sagen. Dafür ist die Situation viel zu ungewiss.

Das heißt, auch Sie wissen nicht, wie es wird?

Fink: Nein. Was wir als Zukunftsforscher aber machen können, ist, mehrere denkbare Zukünfte vorauszudenken. Das heißt, wir entwickeln unterschiedliche mögliche Szenarien.

Und die treten dann ein?

Fink: Szenarien sind keine Prognosen. Das klingt ganz simpel, ist aber in der Praxis gar nicht so einfach. Denn wir alle und gerade auch Entscheider, wenn sie unter Druck stehen, wollen im Grunde ihres Herzens nur eines wissen: Wie wird es werden? Aber das zu beantworten, geht in vielen Situationen nicht mehr, da müssen wir diese Ungewissheit akzeptieren, im Idealfall sogar von ihr profitieren.

Das gilt auch für die Coronakrise?

Fink: Richtig! Hier hat die Pandemie vielleicht sogar etwas Gutes. Denn die Wahrnehmung und die Akzeptanz von Ungewissheit ist gestiegen. Plötzlich reden alle von „Szenarien“.

Und – wie sehen sie aus, die Post-Corona-Szenarien?

Fink: Wir haben – in einem längeren Prozess, durch Online-Befragungen und im Austausch mit vielen Experten – acht Szenarien entwickelt. Zwei dieser Szenarien sind sehr traditionell, die „Goldenen Zwanziger“ mit einer schnellen Rückkehr zur Normalität und „Das Pandemische Jahrzehnt“, das davon ausgeht, dass wir es immer wieder mit Pandemien zu tun haben werden, die Strukturen aber im Wesentlichen erhalten bleiben. Dann gibt es zwei sehr krisenhafte Szenarien, die „Kontinuierliche Krise“, in der wir abgleiten in ein reformunfähiges Umfeld, und der „Zerfall der Ordnung“ mit Kontrollverlust und Entsolidarisierung.

Das klingt wenig erbaulich…

Fink: …zählt aber nicht zu den erwartbaren Szenarien. Höhere Erwartungswerte haben eine „massive Virtualisierung“, bei der sich nicht nur die Arbeit, sondern auch der Alltag ins Netz verlagert; ein Szenario, das wir „In Corporate Hands“ nennen, hier sind Unternehmen die Gewinner und künftigen Machthaber; der „Abschied von Gewohntem“ mit De-Globalisierung und Konsumverzicht sowie eine „Neue globale Dynamik“ mit fairem Wachstum und einem multilateralen Umfeld.

Widerspricht sich das denn nicht, De-Globalisierung und neue globale Dynamik?

Fink: In der Tat haben beide Szenarien höhere Erwartungswerte, doch je nach Szenario entwickelt sich die Globalisierung sehr unterschiedlich. Auch unsere Expertenbefragung liefert an dieser Stelle kein eindeutiges Ergebnis. Die Frage nach der Globalisierung in Post-Corona-Zeiten ist eine offene Frage, eine Ungewissheit, die wir aushalten müssen.

Szenarien sind also nicht eindeutig, es kann so oder ganz anders ausgehen?

Fink: Ein einzelnes Szenario sollte schon plausibel und eindeutig sein. Aber es gibt eben mehrere Szenarien, die eintreten könnten. Das ist genau das Denken in Szenarien. Wir können nicht jede Frage heute zwangsweise beantworten. Es gibt eben Dinge, die sind noch offen.

Die Coronakrise hat ja nicht nur viele Schwachstellen in der Gesellschaft aufgedeckt, sie hat auch vieles erst möglich gemacht: Homeoffice, Videokonferenzen, Urlaub in Deutschland, der Umstieg aufs Fahrrad, um öffentliche Verkehrsmittel zu meiden.

Fink: Und all das ist in kürzester Zeit entstanden, so schnell, wie wir uns das gar nicht vorstellen konnten oder uns vorher nicht zugetraut hätten. Diese Veränderungsbereitschaft und diese Bereitschaft zum Experimentieren sollten wir versuchen aufrechtzuerhalten. In den vergangenen Wochen sind wir und ist die Politik zum Experimentieren gezwungen worden. Es geht immer zwei Schritte vor, einen zurück oder auch mal genau andersherum.

Was aber oft auch für Verdruss sorgt.

Fink: In der aktuellen Situation ist das aber der richtige Weg. Die Unsicherheit ist so hoch, dass wir gar nicht anders agieren können. Viele fordern im Moment eine Strategie, und ich glaube, sie erkennen nicht, dass genau das, was im Moment passiert, ein Stück die Strategie ist, dieses sich Vortasten und Experimentieren. Aber es ist der Kurzfrist-Teil, über den wir natürlich die längerfristigen Fragen nicht vergessen dürfen. Beispielsweise: Wie positioniert sich Deutschland und Europa in einer zunehmend von Asien dominierten Weltwirtschaft? Oder wie bauen wir eine klimaverträgliche Wirtschaft mit möglichst hohen Freiheitsgraden und unternehmerischer Dynamik? Vielleicht können wir aber auch hier von Corona lernen, dass es auf einem strategischen Weg ganz hilfreich sein kann, Dinge einfach einmal auszuprobieren.

Gehört zum Ausprobieren auch der Impfstoff, von dem, so wird von vielen nun kritisiert, zu wenig bestellt worden sei?

Fink: Wenn ich mit unterschiedlichen Szenarien arbeite, habe ich immer die Möglichkeit, mich entweder auf ein Szenario zu fokussieren, dann bin ich ganz schnell. Oder ich kann versuchen, mehreren Szenarien gerecht zu werden, also robuster zu agieren. Und egal wie die Zukunft kommt, ich kann immer auch das Haar in der Suppe finden. Wenn ich mich robuster aufgestellt habe, wenn ich wie die EU bei mehreren Anbietern Impfstoffe bestellt habe, dann laufe ich natürlich in dem Moment Gefahr, wo nur einer oder zwei der Impfstoffe eine Zulassung erhalten, vorgehalten zu bekommen, warum ich nicht schneller gewesen sei. Aber die Frage ist ja, ob ich in der aktuellen Situation, zum Zeitpunkt der Bestellung, genug Informationen habe, um mich fokussiert für einen Impfstoff zu entscheiden oder ob ich sicherheitshalber bei mehreren Anbietern ordere.

Verzicht und Solidarität heißen die Gebote der Stunde oder vielmehr der letzten Wochen. Was ist, wenn Corona vorüber ist, werden wir weiter verzichten und solidarisch sein?

Fink: Bei Solidarität bin ich sofort dabei. Beim ersten Lockdown gab es bei uns im Dorf binnen Stunden eine Initiative, die älteren Menschen beim Einkaufen geholfen hat. Und manches von dem hält sich in Nachbarschaften bis heute. Beim Verzicht bin ich vorsichtiger, weil sich natürlich die Frage stellt, worauf wir verzichten. Der Verzicht auf physische Kontakte ist auf Dauer sicherlich nicht gut. Bei Mobilität sieht das zunächst anders aus. Hier schaffen wir es dank Corona, die 2020er Klimaziele sogar noch zu übertreffen, und es gibt auch andere positive Erfahrungen, der Verzicht beispielsweise auf manche vielleicht nur bedingt nutzbringende Geschäftsreise oder die Reduktion des Pendlerverkehrs. Auf der anderen Seite hat so ein Verzicht Folgen, etwa für die Luftfahrtbranche oder die Reisebranche.

Werden wir auch wieder in „schlechte“ Gewohnheiten zurückfallen? An der Supermarktkasse drängeln, weil wir es eilig haben, oder den Flug für 100 Euro nach Mallorca buchen?

Fink: Manchmal denke ich, es wäre schon ganz schön, wenn mal wieder irgendwo ein bisschen gedrängelt würde. Im Grunde genommen müsste man die Frage, ob wir aus Corona etwas lernen können, erweitern und fragen: Was müssen wir für die Zukunft lernen? Einige Punkte werden nach Corona wieder ganz oben auf der Agenda stehen, allen voran der Klimawandel, und da werden die Erfahrungen aus der Pandemie eine Rolle spielen. Auch der Umgang mit Mobilität und Digitalisierung, der Verzicht auf manches, was man nicht braucht wie bestimmte Geschäftsreisen, die Erkenntnis, dass das Artensterben ein Treiber für Pandemien ist, wird von den Erfahrungen der vergangenen Monate mit beeinflusst werden. Andererseits: Nach vielen Monaten Corona hätte ich gegen Mallorca auch nicht wirklich etwas einzuwenden.

