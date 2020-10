Weihnachtsmärkte ohne Glühwein?

Rhein-Neckar.Die Entscheidung, ob und wie Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattfinden, liegt in der Hand der jeweiligen Städte und Gemeinden. Solange die allgemeine Corona-Infektionslage das erlaube, sollten die Kommunen es entscheiden, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit. Er begründete den Schritt damit, dass "es durchaus unterschiedliche Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen gibt, auch die lokalen Bedingungen zur Durchführung von Weihnachtsmärkten sind von Ort zu Ort verschieden". Der Ministerpräsident empfiehlt aber, auf den Ausschank von Alkohol zu verzichten. Die Buden-Betreiber sind gegen ein Ausschank-Verbot. Was meinen Sie?

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020