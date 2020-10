Weitere Klassen wegen Corona in Quarantäne

Mannheim.Weitere Schüler in Mannheim befinden sich in Quarantäne. Das geht aus einer Allgemeinverordnung der Stadt hervor. Darunter sind unter anderem die Klassen eins bis vier der Adventitische Bekenntnisschule. Die 12 F der Helene-Lange-Schule beispielsweise, die vor zwei Tagen noch in Quarantäne war, wird aber nicht mehr unter den betroffenen Schülerinnen und Schülern aufgeführt.

Neu hinzu kommt außerdem eine Quarantäne für Schüler der Wallstadt-Grundschule, der Wilhelm-Busch-Schule, der Waldorfschule und der Wilhelm-Wundt-Realschule. Die Quarantäne der Schüler von der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule wurde verlängert.

Hier die einzelnen Klassen in der Übersicht.

Der Zeitraum, in dem die Schüler nicht ihre Wohnung verlassen dürfen, dauert je nach Klasse im kürzesten Fall noch bis 26. Oktober an, im längsten Fall bis zum 29. Oktober.

