Weiteres Pflegeheim in Mannheim von Corona betroffen

Mannheim.In Mannheim ist mit dem Pflegeheim Maria Frieden in der Neckarstadt mindestens ein weiteres Pflegeheim für Besucher geschlossen worden, nachdem Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Ein Aushang weist seit Freitagabend Angehörige darauf hin, dass in einem Wohnbereich zwei Bewohner und drei Mitarbeiter positiv getestet worden seien. Das Gesundheitsamt habe deshalb angeordnet, die Einrichtung für Besucher vorübergehend zu schließen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich Richard-Böttger-Heim auf dem Lindenhof sieben Bewohner und ein Mitarbeiter infiziert hatten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020