Wieder Corona-Todesopfer in Mannheim

Mannheim.In Mannheim ist am Dienstag erstmals seit Monaten wieder ein Corona-Todesfall gemeldet worden. Dabei handele es sich um einen unter 50-jährigen Mann, sagte Gesundheitsamtschef Peter Schäfer am Nachmittag vor dem Hauptausschuss des Gemeinderats. Einzelheiten nannte er nicht. Es ist das insgesamt 14. Todesopfer in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie. Laut Schäfer müssen aktuell 22 mit Covid-19-infizierte Mannheimer in den Krankenhäusern behandelt werden, 18 davon auf Isolierstationen. Die Zahl der gemeldeten täglichen Neuinfektionen lag am Dienstag um 15.30 Uhr bei 42. Damit würde der bisherige Negativ-Rekord vom vergangenen Donnerstag eingestellt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020