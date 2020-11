Zahl der Corona-Infektionen in Hessen auf mehr als 79 000 gestiegen

Hessen.In Hessen haben sich weitere 1363 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg damit im Land seit Beginn der Pandemie auf 79 260, wie aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervorgeht (Stand 00.00 Uhr). Bislang starben 1111 Menschen an oder mit dem Virus, das waren 40 mehr als am Vortag.

Die sogenannte Inzidenz - also die Zahl von Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag am Mittwoch in Hessen bei 161,7 und damit etwas niedriger als noch am Dienstag mit einem Wert von

