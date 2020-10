Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 1188

Mannheim.Am Sonntagnachmittag (Stand: 16 Uhr) sind dem Gesundheitsamt Mannheim acht weitere nachgewiesene Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf insgesamt 1188.

Coronavirus - so viele Fälle sind in der Region bekannt

Laut Stadtverwaltung zeigen die überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang sind in Mannheim 1041 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet 134 akute Fälle.



© Mannheimer Morgen, Sonntag, 04.10.2020