Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 1254

Mannheim.Dem Gesundheitsamt Mannheim sind am Donnerstag (Stand 16 Uhr) 16 weitere positive Corona-Tests gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 1254, teilte die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Nach wir vor seien fast alle Infektionsketten nachvollziehbar, es gibt kein diffuses Infektionsgeschehen, informierte die Stadtverwaltung. Die Infektionen fanden zum überwiegenden Teil im privaten, familiären, beruflichen oder schulischen Umfeld statt.

Karte und Grafiken - so viele Corona-Fälle sind in der Region bekannt

Bislang sind in Mannheim 1061 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in der Stadt derzeit 180 akute Fälle.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020