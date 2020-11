Zahl der Neuinfektionen bleibt vergleichsweise gering

Ludwigshafen.Nach den hohen Meldungen von Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis am Wochenende bleiben die Zahlen vergleichsweise gering. In Ludwigshafen meldet das Land Rheinland-Pfalz 28 neue Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 178,2. Zum Vergleich: vor zwei Wochen lag die Inzidenz noch bei mehr als 215 Fällen pro 100.000 Einwohner. Als genesen gelten 1247 Personen, gestorben sind bislang 13 Menschen.

Auch im restlichen Umfeld des Rhein-Pfalz-Kreises scheinen sich die Zahlen einzupendeln. Für den Landkreis meldete das Land am Donnerstag 34 Neuinfektionen, für Frankenthal 16 - hier steigen die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche - und für Speyer 19. Die Inzidenz von Speyer liegt derzeit bei 363,9 weshalb die Stadt weiterhin als Hotspot in Rheinland-Pfalz gilt.

