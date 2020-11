Zoologische und botanische Gärten müssen schließen - Spielplätze bleiben offen

Mannheim/Rhein-Neckar.Mit der sechsten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg müssen ab Montag, 2. November, alle Freizeitparks, zoologischen und botanischen Gärten sowie sonstige Freizeiteinrichtungen für den Publikumsverkehr schließen. Ob davon auch der Mannheimer Luisenpark und der Herzogenriedpark betroffen sind, will die Stadt am Abend bekannt geben. Der Besuch von Spielplätzen bleibt in Baden-Württemberg dagegen erlaubt. Das teilte die Landesregierung am Sonntag mit.

Man setze hierbei auf die Vernunft und auf das Verantwortungsbewusstsein der Erwachsenen, heißt es auf der Internetseite der Landesregierung. Diese müssten darauf achten, "den Abstand zu anderen Familien bestmöglich einzuhalten und nicht im Pulk zusammenzustehen". Denn auch auf Spielplätzen gilt zur Eindämmung der Corona-Pandemie: Ansammlungen mit mehr als zehn Personen und aus mehr als zwei Haushalten sind untersagt.

Beschränkung auf einen Kunden je zehn Quadratmeter im Einzelhandel

Generell hat Baden-Württemberg die Corona-Verordnung vom 23. Juni entsprechend der Vorgaben der Bundesregierung nach der Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Mittwoch geändert. Die Kontaktbeschränkungen sowie das Betriebsverbot von Vergnügungsstätten, Kultureinrichtungen, dem Gastgewerbe sowie Kosmetikeinrichtungen gilt bis einschließlich 30. November. Einzelhandelsbetriebe und Märkte haben die Anzahl der zeitgleich anwesenden Kunden auf höchstens einen je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche zu beschränken. Bei Verkaufsflächen, die kleiner als zehn Quadratmeter sind, ist höchstens ein Kunde zulässig.

Während der Präsenz-Betrieb an Hochschulen in Baden-Württemberg ausgesetzt wird, "gibt es für den Schulbetrieb nach den Herbstferien keine wesentlichen Änderungen", so die Landesregierung auf ihrer Internetseite. Öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten dürfen indes für den Freizeit- und Amateursport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts, zu dienstlichen Zwecken, für den Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- und Profisport geöffnet bleiben.

