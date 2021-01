Zu den Corona-Beschränkungen: Pro und Kontra

Mannheim.Stefan M. Dettlinger

Stellen wir uns nur mal vor, niemand in der Region dürfte mehr das Haus verlassen, dürfte in Schulen, Universitäten oder Geschäfte gehen, obwohl die Inzidenz der Gemeinden längst unter 100 oder gar 50 gesunken ist. Stellen wir uns vor, wir wären in Dauerquarantäne mit 60 Minuten Freigang täglich. Und stellen wir uns vor, wir würden in einem

...