Zwei weitere Tote und 113 neue Corona-Fälle in Mannheim

Mannheim.Peter Schäfer, der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, hat am Dienstagnachmittag im Gemeinderat von zwei weiteren Todesfällen in der Stadt berichtet. Zwei Frauen, eine über 80-Jährige und eine über 90-Jährige, seien in einem Krankenhaus gestorben. Zudem seien am Dienstag bis 16 Uhr 113 neue Corona-Fälle registriert worden. Trotz der hohen Zahl sei das gegenüber der Vorwoche ein leichter Rückgang, so Schäfer. Am 17. November waren 140 neue Fälle gemeldet worden, der bisherige Negativrekord in Mannheim.

Insgesamt erhöt sich damit die Zahl der bekannten Coronavirus-Infektionen in Mannheim auf 4473. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit nach den Zahlen der Stadt auf 229,2 Fälle je 100.000 Einwohner. In der Quadratestadt sind nunmehr 46 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion bekannt. Als genesen gelten 2828 Personen.

Den Anteil von Pflegeheimen am aktuellen Infektionsgeschehen bezifferte Schäfer auf Nachfrage mit aus dem Gemeinderat mit 15 bis 20 Prozent. Oberbürgermeister Peter Kurz äußerte die Hoffnung, dass in dem auf dem Maimarktgelände geplanten Impfzentrum möglichst schon im Dezember mit Impfungen begonnen werden könne.

