Brauchen wir in Deutschland ein generelles Tempolimit, Herr Meyer-Pyritz?

1.Die Frage, ob wir in Deutschland ein generelles Tempolimit brauchen, klingt in meinen Ohren wie der blanke Hohn. Denn könnte man die zahllosen Menschen noch fragen, die durch die sinnlose Raserei auf deutschen Autobahnen ihr Leben verloren haben, so würde die Antwort auf diese Frage wohl ziemlich eindeutig ausfallen.

Dennoch kommt die Frage nach einem generellen Tempolimit auf

...