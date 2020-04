Kann uns Künstliche Intelligenz im Kampf gegen die Corona-Pandemie helfen, Herr Ramge?

Am 9. Januar 2020 warnte die World Health Organization (WHO) die Welt: In der chinesischen Provinz Hubei liegen ungewöhnlich viele Patienten mit einer hartnäckigen Lungenentzündung im Krankenhaus. Vieles deute darauf hin, dass sie sich mit einem neuartigen Virus angesteckt hätten. Möglicherweise sei dieser auf einem Fisch- und Geflügelmarkt in der Provinzhauptstadt Wuhan auf Menschen übergesprungen. Die für Epidemien zuständige US-Gesundheitsbehörde Center for Disease Control, CDC, hatte eine ähnliche Outbreak-Meldung bereits drei Tage zuvor herausgegeben. Die Warnungen fußten vor allem auf öffentlichen Informationen der chinesischen Gesundheitsbehörden. Die Künstliche Intelligenz des kanadischen Start-ups BlueDot war deutlich früher der Epidemie auf die Spur gekommen als die Gesundheitsbeamten in Genf und Washington: am Silvestertag 2019.

Daten aus aller Welt

Der Algorithmus des epidemiologischen Frühwarnsystems sammelt rund um die Uhr und weltweit Daten aus regionalen Nachrichtenmeldungen, offiziellen Statements, Gesundheitsdatenbanken aber auch veterinär- und pflanzenmedizinischen Foren. Gegen Gebühr meldet BlueDot seinen Kunden, darunter viele westliche Gesundheitsbehörden, wo gerade neue Gefahrenherde entstehen. Mithilfe von Flugticketdaten sagt das System zudem voraus, wohin die Krankheit sich in naher Zukunft ausbreiten wird. Im Fall des neuen Virus in Wuhan tippte das aus Daten lernende System auf Bangkok, Seoul, Taipeh und Tokio. Dies erwies sich im Nachhinein als zu 100 Prozent korrekt.

In den letzten Monaten haben wir alle sehr viel über Epidemien gelesen und gelernt. Auch als medizinische Laien wissen wir jetzt, dass bei der Eindämmung eines gefährlichen Virus wie Covid-19 jeder Tag zählt. Je früher Ärzte und Gesundheitsbehörden die ersten Infektionsfälle identifizieren, in Quarantäne schicken und damit die Infektionsketten unterbrechen, desto weniger Menschen müssen vor ihrer Zeit aus dem Leben gehen. Jeder Tag zählt, um im Zuge der internationalen Ausbreitung Land für Land die exponentielle Wachstumskurve der Neuinfektionen zu verhindern, die dann nahezu zwangsläufig ihren unheilvollen Anstieg nimmt und die ungeheure Zerstörungskraft entfaltet, die wir heute fast überall auf der Welt so heftig spüren. Hätten Gesundheitsbehörden, Politiker und schließlich wir alle doch auf die Warnung der BlueDot-KI gehört, die richtigen Schlüsse gezogen und in konsequentes Handeln übersetzt. Das stimmt natürlich. Und natürlich liegen auch hier die Dinge komplizierter.

Eine Woche mehr Reaktionszeit hätte kaum die Pandemie aufgehalten. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bieten keine Wunderwaffe gegen die Pandemie. Sie können uns nur in unserem Kampf gegen den Virus unterstützen, wenn wir sie intelligent einsetzen. Datenreiche Frühwarnsysteme wie das von BlueDot sind da nur ein Tool im informationstechnologischen Werkzeugkasten. KI-Systeme in chinesischen Krankenhäusern können auf Röntgenaufnahmen der Lunge bereits jetzt mit hoher Sicherheit erkennen, ob ein Patient Covid-19-infiziert ist. Das System kann Ärzten dann wertvolle Hinweise geben, wie schlimm sich eine Lungenentzündung voraussichtlich entwickelt und welche Therapie sie anwenden sollten.

Suche nach Impfstoffen

Die kürzlich öffentlich gemachten, anonymen Google-Bewegungsdaten zeigen Gesundheitspolitikern, in welchen Regionen die Ausgangsbeschränkungen weitgehend eingehalten werden, und wo Menschen sie massenhaft brechen. Hieraus können sie gesundheitspolitische Entscheidungen ableiten. KI-getriebene Suchmaschinen kommen zum Einsatz, um in medizinischen Datenbanken erfolgversprechende Kandidaten für Wirkstoffe zu identifizieren. Auch bei der Entwicklung eines Impfstoffes kann Maschinelles Lernen helfen und beschleunigen, zum Beispiel durch verbesserte DNA-Analysen. Wichtig zu wissen ist aber auch: Der eigentliche Kampf wird aber von Pharmakologen in Petrischalen geschlagen, nicht von Algorithmen in einem Künstlichen Neuronalen Netz.

Vieles noch unbekannt

Viele von uns medizinischen Laien schauen zurzeit jeden Tag auf die infografische Aufbereitung der Infektionsdaten des Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering. Der Blick auf die Graphen gibt uns das Gefühl, den Gesundheitszustand der Welt in Echtzeit beobachten zu können. Zugleich erfahren Epidemiologen im Auge des virologischen Sturms gerade, dass wir auch in Zeiten von Big Data bezogen auf viele wesentlichen Fragen der Seuche in bitterer Datenarmut leben. Wir wissen immer noch nicht genau, wie sich das Virus genau überträgt, ob die Handgriffe am Einkaufswagen gefährlich sind und in welchen Situationen ein Mundschutz wie stark das Übertragungsrisiko verringert. Wir wissen nicht, warum es in unterschiedlichen Ländern so unterschiedlich hohe Sterblichkeitsraten gibt. Liegt das an unterschiedlicher Zählweise oder daran, dass die Bevölkerung in einigen Ländern durch andere Grippewellen besser immunisiert ist? Wir wissen nicht, wer mit und wer wegen Corona stirbt.

Covid-19 war insbesondere in den ersten Monaten der Krise ein Worst-Case-Fall für datenbasierte Entscheidungsfindung. Die ungewöhnlich lange Inkubationszeit des Virus führt dazu, dass infizierte Menschen unerfasst ihrem Alltag nachgehen und dabei viele andere anstecken. Die Corona-Symptome sind zu mehrdeutig, zu viele Infizierte entwickeln gar keine Symptome, als dass man durch einfache Diagnostik das Gros der Fälle erfassen könnte, geschweige denn durch ein Smartphone. In einigen Ländern sind Apps im Einsatz, die mit Ampeln anzeigen, wie hoch das Risiko einer Person ist, mit Covid-19 infiziert zu sein. „Rot“ heißt Quarantäne, „grün“ heißt frei bewegen.

Nur Scheinevidenz

Diese Ampeln sind in vieler Hinsicht eher Unstatistik, mehr Scheinevidenz für informierte Entscheidungen als echte Evidenz. Denn bis auf die real positiv auf Covid-19 Getesteten, und jene, die die Krankheit hinter sich haben und immun sind, müssten alle anderen Bürger seriöserweise auf „Gelb“ gestellt werden müssen. GPS-Daten auf Smartphones haben eine Genauigkeit von rund zwei Metern und zeigen keine dritte Dimension an. Mit ihnen lässt sich nicht klären, ob Menschen den Sicherheitsabstand wahren und ob sie sich vielleicht in einem Hochhaus übereinander in verschiedenen Stockwerken befinden. Mit Vorsicht sind entsprechend auch die Verlautbarungen zu genießen, mit denen chinesische Behörden die Effizienz der Social-Tracking-Systeme als die Gesundheitsvariante der Social-Scoring-Systeme anpreisen.

Covid-19-Tests wurden zwar in Rekordzeit entwickelt, aber die Rekordzeit war dennoch zu lang, um den Blindflug der Gesundheitsbehörden ohne gesicherte Infektionsdaten in vielen Ländern rechtzeitig zu beenden. Bis April war zudem die Verfügbarkeit von Tests zu gering, sodass auch in keinem Land statistisch repräsentativ getestet wurde, also ausreichend viele Zufallsproben quer durch die Bevölkerung, inklusive Antikörpertests der bereits Immunen vorlagen.

Doch nur so hätten Wissenschaftler, Ärzte und Politiker einen echten Überblick gehabt, wie es um den Gesundheitszustand im Land wirklich steht. Die entscheidende Lehre an dieser Stelle lautet: Zu wissen, was man nicht weiß, ist hilfreiche Evidenz. In künftigen Krisen werden Gesundheitspolitiker hoffentlich früher erkennen, welche Informationen Datenwissenschaftler brauchen, um ihre Modelle sinnvoll zu füttern, und mit welchen Maßnahmen sie früher die notwendigen Daten erzeugen können. Das kann auch bedeuten, statistisches Testen zu priorisieren und dafür mehr Verdachtsfälle länger in Quarantäne zu schicken.

Unbekannte Situation

Natürlich ist es noch zu früh für eine Bilanz, was wir alles aus dieser Gesundheitskrise für kommende Epidemien lernen können. Aber eine Lehre bezogen auf den Einsatz von KI ist schon jetzt erkennbar: Aus Daten lernende Systeme sind immer dann besonders hilfreich, wenn sie Lerndaten aus ähnlichen Situationen zur Verfügung haben. Zum Wesen von großen Krisen gehört aber, dass wir es mit einer weitgehend unbekannten Situation zu tun haben. In der herrscht für die großen Fragen, die es unter hohem Zeitdruck zu klären gibt, strukturell Datenarmut. Erst wenn wir dies verstanden haben, werden wir digitale Tools als das einsetzen, wofür sie taugen: menschliche Intelligenz zu verstärken und sozial sinnvolle Maßnahmen effektiv umzusetzen.

Mithilfe dieser Werkzeuge müssen wir Menschen mit Corona-Verdacht nicht zum Arzt ins Wartezimmer schicken, sondern können per Telemedizin entscheiden, ob eine Speichelprobe eingeschickt werden sollte. Wir können lindernde Medikamente per Online-Apotheke senden, ein Fitnessband zur medizinischen Kontrolle nutzen und ein Arzt kann im Notfall online die Einweisung in ein geeignetes Krankenhaus verfügen, das seine Kapazitäten in Echtzeit an ein zentrales System meldet.

Den Unterschied macht dabei nicht die Künstliche Intelligenz, sondern die digitale Kompetenz beim Einsatz der verfügbaren Werkzeuge.

Ihre Meinung zählt! Schreiben Sie uns! Liebe Leserinnen und Leser dieser Zeitung, was halten Sie von diesem Beitrag? Schreiben Sie uns Ihre Meinung! „Mannheimer Morgen“, Debatte, Postfach 102164, 68021 Mannheim, E-Mail: leserbriefe@mamo.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020