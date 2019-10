Muss man sich ein nachhaltiges Leben erst leisten können, Herr Schulz?

ILLUSTRATION - Eine Frau trägt am 14.11.2014 eine Stofftasche der Drogeriemarktkette DM vor einem DM Laden auf der Königstraße in Stuttgart (Baden-Württemberg). Die teilweise Verlagerung der Produktion ihrer Baumwolltaschen hat der Drogeriemarktkette dm Ärger eingebracht. Das Unternehmen bestätigte einen Bericht von «Spiegel Online», wonach nun einzelne Stoffbeutel auch in Indien gefertigt werden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (zu lsw: "Ärger um Tragetaschen von Drogeriemarktkette dm" 14.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

© Bernd Weißbrod