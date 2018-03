Reden wir zu wenig über psychische Krankheiten, Frau Wirtz?

Christiane Wirtz ist 34 Jahre alt, als ihre erste Psychose auftritt. Sie verliert Job, Wohnung, Freunde. Ihre Diagnose: Schizophrenie. Heute hilft sie Menschen in Nöten und setzt sich für mehr Verständnis und ein Ende der Diskriminierung ein. Ein Gastbeitrag.

Wer psychisch krank ist, muss sich den Weg zurück ins Leben selbst erkämpfen. Unterstützung und das Wissen, von anderen dennoch angenommen zu werden, ist von enormer Bedeutung. © dpa/Norman Wollmacher

Ich weiß nicht, ob wir zu wenig über psychische Krankheiten reden. Mir als Betroffene, also einer Frau, die eine psychische Krankheit hat, kommt es jedenfalls so vor, dass sowohl auf meiner als auch auf der Seite meiner Gegenüber jede Menge Hemmnisse bestehen, ganz offen und frei damit umzugehen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.03.2018