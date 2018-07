Sind die Grenzen zwischen konservativ und rechts fließend, Frau Bednarz?

Anzeige

Mitte März, an einem für die Jahreszeit sehr kalten Abend, konnte die rechtsgerichtete „Merkel muss weg“-Demo vor dem Hamburger Dammtorbahnhof mit einem prominenten Redner aufwarten. Auf zwei unterschiedlich hohen Bierkisten heizte dieser die Stimmung an, streckte schließlich seine rechte Faust in die Luft und skandierte unter dem Jubel der knapp 200 Menschen vor ihm „Widerstand, Widerstand“. Es war Matthias Matussek, einst gefeierter Feuilletonist beim „Spiegel“ und der „Welt“, inzwischen Sympathisant der vom Verfassungsschutz beobachteten „Identitären Bewegung“. In Hamburg betonte er gleich zu Beginn seiner Rede, dass er „Christ“ und „Katholik“ sei.

„Es hat eine Spaltung in einen gen rechts offenen und einen moderaten Part stattgefunden.“

Matussek ist nur der bekannteste Exponent eines bestimmten christlichen Milieus, das in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Rechtsdrall entwickelt hat. Dort lässt sich wie unter einem Brennglas das beobachten, was längst bis weit in die bürgerliche Mitte hineinreicht und nicht auf AfD-Anhänger beschränkt ist: die zunehmende Übernahme rechter Feindbilder wie den „GEZ-Medien“ und dem „linksgrünversifften Mainstream“ bis hin zu Verschwörungstheorien wie dem „Bevölkerungsaustausch“ oder der „Islamisierung“. Auch auf die Schlagworte der Pegida-Bewegung trifft man in diesen Kreisen häufig, also auf das Gerede von der „Lügenpresse“ und den „Volksverrätern“ oder die etwas softeren Begriffe der „Lückenpresse“ und „Politikerkaste“.

Liane Bednarz Liane Bednarz ist Juristin und Publizistin mit dem Schwerpunkt Neue Rechte und religiöse Bewegungen . Sie unterhält eine monatliche Kolumne bei „Tagesspiegel Causa“. Unter anderem dort sowie auf dem Autorenblog „Starke Meinungen“ grenzt sie regelmäßig das konservative vom rechten Denken ab.

. Sie unterhält eine monatliche Kolumne bei „Tagesspiegel Causa“. Unter anderem dort sowie auf dem Autorenblog „Starke Meinungen“ grenzt sie regelmäßig das konservative vom rechten Denken ab. Liane Bednarz lebt in Hamburg. Der Kurpfalz ist sie eng verbunden. Sie hat insgesamt acht Jahre in Heidelberg verbracht und an der dortigen Ruprecht-Karls-Universität ihre Promotion absolviert.

und an der dortigen Ruprecht-Karls-Universität ihre Promotion absolviert. Im April ist ihr Buch „Die Angstprediger – wie rechte Christen Gesellschaft und Kirchen unterwandern“ im Droemer-Verlag erschienen.

Bei diesen Christen, die für rechtes Gedankengut empfänglich sind, handelt es sich um Teile des konservativen katholischen sowie des konservativen evangelikalen Milieus. Hier hat mittlerweile eine regelrechte Spaltung in einen gen rechts offenen und einen moderaten Part stattgefunden, der zwar zahlenmäßig überwiegt, aber in der Öffentlichkeit kaum sichtbar ist, während Lautsprecher wie Matussek ihre Ideen mit großer Reichweite in den sozialen Medien verbreiten.