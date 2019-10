Sollten wir unsere Gefängnisse abschaffen, Herr Galli?

Die fürchterliche Ermordung der 15 Jahre alten Mia kurz nach Weihnachten 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel ist in diesen Tagen wieder in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Mias Mörder Abdul D. hat sich in der Haft vermutlich erhängt. Einige werden sagen, dass dieser Tod die gerechte Strafe für ihn sei. Mia wird das nicht wieder lebendig machen, und die wenigen Menschen, die zur Ermordung

...