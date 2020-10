Warum halten sich Verschwörungsmythen so hartnäckig, Herr Blume?

Und wieder geschah ein gewalttätiger Angriff auf einen Juden, diesmal in Hamburg. Und wieder überbieten sich hilflos wirkende Stimmen in Empörung, während gleichzeitig beteuert wird, der in Militärkluft gewandete Angreifer, ein Deutscher kasachischer Herkunft, habe „geistig verwirrt“ gewirkt und sei ein „Einzelfall“.

Doch die bittere Wahrheit ist: In Baden-Württemberg hatten das

...