Warum kann uns ein Perspektivenwechsel in der Corona-Krise helfen, Herr Vollmer?

Noch liegt das Virus im Clinch mit uns: Es geht in die nächste Runde, aber der Gegner ist noch nicht k. o.. Gefühlt wird es einfacher. Gleichwohl dürfen wir uns nicht selbst schwächen, in dem wir zu früh euphorisch werden und mit dem vermeintlichen Sieg vor Augen die notwendige Wachsamkeit verlieren. Oder – in der Sprache der Kampfkünstler – die eigene Deckung vernachlässigen, weil wir meinen, der Gegner torkelt schon. Die ersten Anzeichen für den Gegenschlag können wir schon aus den Augenwinkeln erkennen. Es gilt, nicht nur schnell die eigene Deckung wiederaufzubauen, sondern die Führung wieder zu übernehmen. Im zu frühen Siegesrausch haben sich schon manch mögliche Erfolge in ihr Gegenteil gewandelt.

Jetzt kommt es darauf an, uns nicht von den eigenen inneren, für Entscheidungen und Handeln zuständigen Systemen selber auf die Bretter schicken zu lassen. Gerade die jetzige, optimistisch gestimmte Runde stellt die größten Herausforderungen an ein erfolgreiches Zusammenspiel von unseren bewussten und unbewussten sowie rationalen und emotionalen Anteilen dar.

Bisher war es schon schwierig genug, die empfohlenen Regeln einzuhalten, aber die Selbstkontrolle funktionierte. Es fällt schwer, unsere tiefen Bedürfnisse nach Nähe und Berührung, Austausch und Spiel oder Abwechslung hintenanzustellen und Distanz zu wahren. Zu groß war allerdings die nachvollziehbare und sinnvolle Angst vor den Treffern des Gegners. Den nach Nähe suchenden Kräften standen stärkere, den Abstand fordernde Emotionen entgegen. Genährt wurden diese durch die dramatischen Bilder von Intensivstationen, Leichenwagen und Massengräbern. Und Bilder sind die Sprache, die unsere für Gefühle zuständigen Hirnbereiche ansprechen. Vernunft und Unbewusstes zogen an einem Strang und gaben uns die Kraft erfolgreich den Gegner Corona in Schach zu halten.

Alles sah gut aus

Bis vor kurzem sah noch alles gut aus: Die äußere Situation entspannte sich, der unsichtbare Gegner schien angezählt. Ja, der Gegner schien zumindest in der ersten Runde besiegt und alles, was uns noch vor Kurzem unmöglich erschien, war wieder möglich: ein Abend mit Freunden im Café oder Restaurant, der Strandurlaub am Mittelmeer. Die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland und vielen europäischen Staaten waren rückläufig. Diese positiven Auswirkungen unseres besonnenen Verhaltens führten zu einem mehr als nachvollziehbaren „endlich-dürfen-wir-wieder“.

Mit dieser Entwicklung kommt es auf der psychologischen Seite zu zusätzlichen Dynamiken. Die Angst wird geringer oder verschwindet. Die Herde geht nun gemeinsam in die andere Richtung und das verstärkt unser eigenes Mutiger-Werden. Endlich kann die so lange notwendige, aber energiezehrende Selbstkontrolle heruntergefahren werden. Endlich kommen unsere zurückgehaltenen Bedürfnisse wieder zu ihrem Recht, was mit langersehnten Glücksgefühlen einhergeht.

Doch was geschieht, wenn zunehmend deutlich wird, dass die nächste Runde bereits eröffnet ist und wir uns noch im Siegestaumel der vorherigen befinden? Rationale Argumente wie R-Werte oder die Unkenrufe von Gesundheitsämtern, lassen sich mit unseren Emotionen und Sehnsüchten nicht in Einklang bringen. Die Einstimmigkeit zwischen rationalen und emotionalen Anteilen besteht nicht mehr.

Was können wir tun, wo doch scheinbar wieder alles so aussieht wie vorher und die Zahlen nicht mit den Bildern von Urlaub und fröhlichen Kindern übereinstimmen? Wo Verbote oder starre Regeln immer weniger Akzeptanz finden, weil sie unseren Bedürfnissen widersprechen, auch dann, wenn die Zahlen wieder unsere Alarmglocken schrillen lassen sollten? Wo die Selbstkontrolle sich aufgezehrt hat, weil auch sie – gleich einem Muskel – nur begrenzt Energie zur Verfügung hat und dann erst einmal eine Pause braucht? Und wo wir der mahnenden Worte der wirklich renommierten und wissenschaftlich über jeden Zweifel erhabenen Professoren überdrüssig sind und die täglichen aktuellen Sendungen zum Thema nicht mehr sehen und hören können?

Eine Möglichkeit ist es, die „Fakten“ an die Emotionen anzupassen. Die Massendemonstrationen in Stuttgart oder Berlin spiegeln diese Variante wider. Die Wirklichkeit der Pandemie wird relativiert oder gar negiert und neue „Wahrheiten“ geschaffen, indem die Bilder der Angst vor der Pandemie durch die Bilder von Arbeitslosigkeit und den Folgen verschobener Operationen bis hin zu Verschwörungstheorien ersetzt werden. Doch was wird passieren, wenn sich herausstellt, dass die Pandemie doch der stärkere Gegner war? Wie wollen wir damit umgehen, wenn wir merken, dass wir nicht rational entschieden haben, sondern unsere Gefühle uns dazu gebracht haben, dem Gegner den Rücken zu kehren?

Genauso können wir alles auf die Karte der Vernunft setzten und dabei die Emotionen versuchen auszuschalten. Wir müssen nur an unsere gut gemeinten Neujahrsvorsätze denken, die uns, aus der Vernunft geboren, zu mehr Sport, gesünderem Essen, weniger Alkohol motivieren sollen. Diese Vorsätze laufen nach kürzester Zeit ins Leere. Sie entfalten keine nachhaltige Wirkung, wenn sie nur von der bewussten und rationalen Seite unterstützt werden, die emotionalen und unbewussten Anteile nicht mit ins Boot geholt werden und womöglich noch in unterschiedliche Richtungen ziehen. Wie soll ein noch so guter Wille gegen unsere Sehnsüchte ankämpfen?

Es bleibt uns gar nichts anderes übrig: Wir müssen es schaffen, die Kraft unseres Unbewussten für uns spielen zu lassen, positive Assoziationen dort einzusetzen, wo wir sie nicht mehr finden können. Vielleicht hätten wir schon viel früher mehr auch auf diese Karte setzen sollen? Der gezielte Einsatz dieser inneren Kräfte macht es uns leichter, Verführungen zu widerstehen, die uns zwar kurzfristig Befriedigung verschaffen, aber von denen wir wissen, dass sie mittel- und langfristig gefährlich oder schädlich sein können. Die Werbung macht es uns auf eine perfide Art und Weise vor, indem sie Bilder einsetzt, um uns von Inhalten zu überzeugen, die uns rein rational nicht überzeugen würden. Aber wie wäre es, wenn es uns gelingt, Bilder zu finden, die im Kampf gegen die Pandemie unsere Emotionen zum Einsatz bringen?

Wir können unser unbewusstes emotionales Erfahrungsgedächtnis selbst zu unserem eigenen Vorteil einsetzen. Wir können innere Bilder abrufen, die uns begleiten und helfen, den Widerspruch zwischen unserem rational gesteuerten Wissen und dem Unbewussten zu überwinden. Ist die Kluft zwischen beiden erst einmal durch eine positive Assoziation überwunden, können sich die Kräfte beider Systeme vereinen. Unsere Selbststeuerung bekommt die notwendige positive Energie, die über rigide Verhaltensregeln, mahnende Appelle oder nüchterne Zahlen niemals erreicht werden kann.

Wir alle haben in unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis die geeigneten Erinnerungssequenzen, die uns unterstützen können. Seien sie real erlebtes oder auch aus der literarischen oder filmischen Fantasiewelt. Wir müssen nur in unserem inneren Archiv finden, welcher unserer unendlichen Erinnerungsclips uns die notwendige Energie für den gewünschten Weg gibt. Sie unterstützen uns durch positive Bilder und mit dadurch ausgelösten Emotionen in unserem inneren, aber auch äußeren Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner.

Nachhaltige Konsequenz

Nicht umsonst lassen sich in Martial Arts Filmen besonders deutliche Beispiele für das bewusste triggern von Emotionen für das Erreichen eines rationalen Zieles finden. Kinder wie auch die emotionalen Anteile in uns Erwachsenen lernen auf fast wundersame Weise, wenn wir im Film „Karate Kid“ unterhaltend miterleben, dass Selbstverteidigung und Selbstschutz nur durch nachhaltige Konsequenz und aufmerksame Wahrnehmung aufgebaut werden können. Wir beobachten Dre bei seinem Scheitern und Wiederaufstehen, fühlen und lernen mit ihm unsere Ängste in den Griff zu bekommen.

Und wenn Yoda uns morgens mit seiner Weisheit „Vergessen du musst, was früher du gelernt“ in den Tag schickt, lässt uns das nicht nur innerlich schmunzeln, sondern wird uns auch immer wieder an geeigneter Stelle und zum richtigen Zeitpunkt liebevoll daran erinnern, was wichtig ist, um auch diese nächste Runde erfolgreich zu meistern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020