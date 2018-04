Warum müssen wir um unsere Nationalsymbole kämpfen, Herr Münkler?

Anzeige

Man könnte das als Kulissenschieberei und bloße Medienstrategie abtun, wenn dabei nicht ein politisches Symbol, bisher ein dem politischen Streit enthobener Identitätsmarker der deutschen Demokratie, in einen Ort des Streits verwandelt würde. Zwar lebt die Demokratie von der offenen Austragung soziopolitischer Konflikte, aber sie ist dabei darauf angewiesen, dass die Konfliktaustragung an Regeln und Grenzen gebunden bleibt. Zu den Grenzmarkierungen einer Demokratie gehören auch deren symbolischen Gründungsorte – in diesem Fall also das Hambacher Schloss und die Erinnerung an den Aufzug von etwa 20 000 Menschen, die 1832 dort für politische Freiheit und nationale Einheit demonstrierten.

Politischer Dissens kann umso offener ausgetragen werden, je fragloser seine Begrenzungen sind. Wer diese zum Gegenstand der Auseinandersetzung macht, treibt den Konflikt über die bisherigen Grenzziehungen hinaus. Er spielt mit dem Feuer. Das macht die als „neues Hambacher Fest“ titulierte Demonstration zu mehr als nur Kulis-senschieberei. Was so bieder daherkommt („für kulinarische Abwechslung wird im Schloss gesorgt“), ist ein Akt der Eskalation, der auf das politische Selbstverständnis der Republik zielt. Indem die sich als rechtskonservativ gebenden Initiatoren des „neuen Hambacher Fests“ das politisieren, was dem politischen Streit entzogen sein sollte, zei-gen sie, dass ihnen die Grundlagen der bestehenden Ordnung gleichgültig sind. Das hat bei Rechtskonservativen in Deutschland Tradition, wie ein Blick auf die Geschichte der Weimarer Republik zeigt, wo sie immer wieder mit den Rechtsradikalen anbandelten.

Nun muss man freilich die schwierige Lage berücksichtigen, in der sich die deutschen Rechtskonservativen befinden: Sie haben nämlich selbst keine Symbole, weder Personen noch Orte, mit denen sie politisch reüssieren können. Also sind sie auf Beutezüge bei anderen angewiesen, und wenn sie dabei nicht fündig werden, brechen sie in das Symbolarsenal der Republik ein und bedienen sich dort für ihre parteipolitischen Zwecke. Die Linke in Deutschland hat Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht als politische Märtyrer, deren sie alljährlich gedenkt. Im Unterschied dazu hat die politische Rechte nichts, denn tendenziell alles, was sie an Personen, Orten und Ereignissen anbieten könnte, ist durch den Nationalsozialismus kontaminiert. Wer sich auf diese Symbole beruft, verlässt den bürgerlichen Rahmen und zeigt sich offen als Rechtsradikaler.

Das zeitweilige Vorhaben der AfD, eine frühe Symbolfigur der deutsch-französischen Aussöhnung, den Reichskanzler und Außenminister Gustav Stresemann, zum Namenspatron ihrer politischen Stiftung zu machen, ist ein weiteres Beispiel dafür. Zwar war Stresemann während des Ersten Weltkriegs ein nationalistischer Annexionist, aber als solcher wäre er seit langem in Vergessenheit geraten. Was ihn im kollektiven Gedächtnis der Deutschen gehalten hat, war seine spätere Politik des Ausgleichs und der Aussöhnung mit Frankreich, die ihn zur Hassfigur für Konservative und Rechte werden ließ. Es ist darum nicht Legitimationskontinuität, sondern Kaperwesen, wenn die AfD ihn zum Namensgeber ihrer politischen Stiftung machen würde. Ein vorgeblicher Konservatismus, der keine Tradition hat, steht erinnerungspolitisch nackt da. Um das zu verheimlichen, muss er fremde Gewänder anziehen.

Es geht also um mehr als bloße Kulissenschieberei. Das war in Dresden der Fall, wo Pegida als eine Ansammlung vorgeblich patriotischer Verteidiger des Abendlandes die Stadtsilhouette benutzt hat, um die nationale und internationale Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Hätten einige Tausend Menschen in den Plattenbauten-Vorstädten Dresdens, im Erzgebirge oder in der Lausitz gegen die Einwanderung nach Deutschland demonstriert, so wäre dies ein Ereignis geblieben, über das allenfalls die Lokalpresse berichtet hätte. Mit der Dresdner Stadtsilhouette und dem so evozierten Bezug zur Bombennacht vom Februar 1945, also zur Opferrolle, war das etwas anderes: Die Aufzüge erhielten dadurch eine Bedeutung, die ihnen von der Anzahl der Beteiligten und dem zur Sprache gebrachten Vorhaben sonst nicht zugekommen wäre.

Ganz fraglos haben die Veranstalter des „neuen Hambacher Festes“ aus den Erfolgen von Pegida gelernt und versuchen nun, sie an anderem Ort zu wiederholen. Vermutlich setzen sie dabei auch darauf, dass es zu Gegendemonstrationen und Störaktionen kommt, die bereits in Dresden den Pegida-Aufzügen zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft haben. Von solchen Aktionen ist dringend abzuraten; sie sind im Ergebnis ein Bestandteil der Aufmerksamkeitsstrategie, die sich die Veranstalter des „neuen Hambacher Fests“ zurechtgelegt haben. Die beste Gegenstrategie besteht darin, die Rechtskonservativen bei ihrer patriotischen Wanderung allein zu lassen und künftig die Symbole der demokratischen Identität selbst wieder stärker zu hegen und zu pflegen – etwa dadurch, dass man die nächsten Jahrestage des Hambacher Festes mit eigenen Veranstaltungen belegt und diese zu Manifestationen einer liberalen und weltoffenen Demokratie macht, was wohl auch im Sinne der Initiatoren des Festes von 1832 wäre.

Die demokratische Republik bedarf mitunter der Erinnerung an ihre Gedenkorte und Gedenktage. Verstrickt in die Bewältigung des politischen Alltags, der alltäglichen Poli-tik geraten diese häufig in Vergessenheit. Die parlamentarische Demokratie ist oben-drein nicht auf politische Zeremonien ausgerichtet – im Unterschied zur Präsidialdemo-kratie, die mit einem ganz anderen Repräsentationsaufwand daherkommt. Im Grundsatz ist diese Bescheidenheit durchaus sympathisch; sie stellt aber auch eine Verwundbarkeit dar, die von allen, die der bestehenden politischen Kultur nicht hold sind, ausgenutzt werden kann.

In diesem Sinne sollte die „Patriotenwanderung“ ein Weckruf an alle Freunde und Verteidiger der liberalen Demokratie sein: achtet auf eure Gedenktage und Gedenkorte und nutzt sie zur politischen Selbstvergewisserung. Sonst kommen welche, und nehmen sie euch weg.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018