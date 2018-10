Warum müssen wir uns endlich mäßigen, Herr Vogel?

In diesem Sommer haben wir bereits einen Vorgeschmack auf den Klimawandel bekommen, der uns in seinem ganzen Ausmaß noch bevorstehen soll. Forscher vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg haben in einer Simulation mögliche Klimaentwicklungen im 21. Jahrhundert vorausberechnet. Eine der drei Modellberechnungen ging davon aus, dass die Politik untätig bleibt und die Wirtschaft weiter

...