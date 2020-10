Warum müssen wir unser Land digital neu denken, Frau Pausder?

Der 17. Mai 2019 war ein wichtiger Tag für die Bildung in Deutschland. An diesem Tag trat der sogenannte „Digitalpakt“ in Kraft. Dem Pakt ging ein langes Ringen voraus, vor allem weil Bildung Ländersache ist, und sich der Bund eigentlich raushalten sollte. Doch im Mai 2019 wurde das Grundgesetz geändert, und auf Betreiben des Bundes wurden fünf Milliarden Euro an Fördermittel

...