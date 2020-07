Warum werfen Sie dem Hochschulsystem Schwindel vor, Frau de Nève?

In diesen Tagen wurde bekannt, dass das aktuelle Semester nicht auf die BAföG-Laufzeit angerechnet wird. Das ist in diesen Zeiten, in denen gute Nachrichten Seltenheitswert haben, ein Signal der Erleichterung. Ansonsten ist von den ursprünglichen Ideen, an deutschen Hochschulen könnte die Corona-Zeit für kreative Experimente genutzt werden oder gar ein Nichtsemester eingeläutet werden, nichts

...