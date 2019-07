Was passiert, wenn wir auf Aliens treffen, Herr Schetsche?

Die Frage, ob auch außerhalb der Erde intelligentes Leben entstanden sein könnte, bewegt die Menschheit schon seit der Antike. Und in der Renaissance haben berühmte Denker wie Giordano Bruno oder Johannes Kepler sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt. Richtig populär wurde die Frage nach den „Anderen“ dann im 19. Jahrhundert mit der aufkommenden Science Fiction. Bis heute liefern die erdachten Aliens eines der wichtigen Sujets dieser Literaturgattung. Und in den letzten Jahrzehnten hat das Thema sich dann zunehmend von der Science Fiction emanzipiert und ist wissenschaftlich geworden.

Dies hängt in erster Linie mit den weitreichenden Entdeckungen der Astrophysik und der Astrobiologie zusammen. Worüber wir früher nur spekulieren konnten, ist heute zur Gewissheit geworden: In unserer Galaxie wimmelt es nur so von Planeten. Wir schätzen heute, dass es in der Milchstraße, die ja nur eine von unzähligen Galaxien im Universum ist, ebenso viele Planeten wie Sterne gibt, nämlich 200 bis 400 Milliarden. Auf etlichen von ihnen herrschen wahrscheinlich Umweltbedingungen, die Leben ermöglichen würden. Und, einmal entstanden, ist Leben offensichtlich extrem robust und anpassungsfähig – zumindest auf unserem Planeten hat es selbst die unwirtlichsten Zonen besiedelt.

Das alles hat viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen davon überzeugt, dass einfaches, aber auch komplexes Leben an vielen Orten in unserer Milchstraße existieren könnte. Dies legt nahe, dass nicht nur auf der Erde intelligentes Leben entstanden ist, und wir auch nicht die einzige technologische Zivilisation im Universum sind.

Daran schließt unmittelbar die Frage an, ob wir eines nahen oder fernen Tages in Kontakt mit einer solchen außerirdischen Intelligenz kommen werden. Wie das geschehen könnte und was es für uns auf der Erde bedeuten würde, untersucht die noch junge Disziplin der Exosoziologie.

Ihr methodisches Rüstzeug liefert die wissenschaftliche Zukunftsforschung (Futurologie). Sie beschäftigt sich immer wieder auch mit den Folgen von Ereignissen, die zwar nur selten, dann aber in ihren Konsequenzen umso schwerwiegender sind. Hierzu gehört auch die Frage nach den Folgen des Zusammentreffens der Menschheit mit einer außerirdischen Intelligenz.

Ein solcher Kontakt könnte auf drei Arten zustande kommen: Erstens könnten wir Signale aus den Weiten des Weltalls auffangen, die künstlichen Ursprungs sind und den Beweis dafür liefern, dass wir nicht allein im Universum sind. Diese Signale könnten aus weiter Entfernung zu uns kommen, was auch bedeuten würde, dass die fremde Zivilisation, von der sie stammen, gar nicht mehr existieren muss: Wegen der begrenzten Lichtgeschwindigkeit bräuchte ein solches Signal von den Sternen hunderte, vielleicht sogar tausende von Jahren, um uns zu erreichen. An einen regelrechten Dialog mit den Fremden ist unter diesen Bedingungen nicht zu denken. Radioastronomen versuchen seit Jahrzehnten, solche Signale aufzufangen – bislang vergeblich. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es schon ein sehr großer Zufall wäre, wenn wir auf diese Weise etwas von anderen Bewohnern unserer Milchstraße erfahren würden. Denn die fremden Signale müssten ja zum genau richtigen Zeitpunkt ausgestrahlt worden sein, damit wir ihnen heute auf der Erde lauschen können. Vielleicht haben solche Signale die Erde vor tausenden von Jahren erreicht – zu einem Zeitpunkt, als wir Menschen technisch noch gar nicht in der Lage waren, sie zu empfangen.

Eine zweite Möglichkeit: Wahrscheinlicher ist es da schon, dass wir irgendwann bei der Erforschung des erdnahen Weltraums auf die Hinterlassenschaften einer technologisch weit fortgeschrittenen Zivilisation stoßen, die unser Sonnensystem vor langer Zeit besucht hatte. Was wir finden, könnte eine fremde Raumsonde sein, der Überrest einer uralten Forschungsstation oder schlicht der Abfall, den eine außerirdische Expedition hier vor langer Zeit zurückgelassen hat. Denn zumindest auf jenen Himmelskörpern in der Nähe der Erde, die über keine Atmosphäre verfügen (wie etwa die zahllosen Asteroiden), würden technische Hinterlassenschaften ohne jeden Einfluss von Wind und Wetter hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Jahren überdauern. Ein solcher Fund würde zeigen, dass interstellare Entfernungen für eine technologisch fortgeschrittene Zivilisation durchaus überwindbar sind. Bis vor wenigen Jahren haben viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen diese Idee in Frage gestellt – inzwischen arbeiten wir Menschen jedoch selbst daran, kleine Raumsonden zu den nächsten Sternensystemen zu schicken. Und in einigen Jahrzehnten soll das technisch auch möglich sein.

Künstliche Abgesandte

Technologisch weit entfernt sind wir hingegen von der Möglichkeit, selbst zu den Sternen zu reisen. Vielleicht sind wir Menschen von unserer biologischen Natur her auch gar nicht in der Lage, solche weiten Reisen zu überstehen. Sie würden Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende dauern. Die menschlichen Sternenfahrer müssten diese Zeit in einer Art künstlichen Winterschlaf überdauern oder viele Generationen würden ihr ganzes Leben in riesigen Raumschiffen verbringen, damit ihre Nachfahren eines Tages ein fremdes Planetensystem erreichen. Da bietet es sich eher an, eigens dafür erschaffene „Stellvertreter“ auf die lange und gefährliche Reise zu schicken: eine hoch entwickelte künstliche Intelligenz, die für uns fremde Sonnensysteme erforscht.

Und es mag sein (und das ist die dritte Möglichkeit), dass eine außerirdische Spezies dies ganz ähnlich gemacht hat. Falls also eines Tages ein offensichtlich gesteuerter fremder Raumflugkörper in der Nähe der Erde erscheint und versucht mit uns Kontakt aufzunehmen, müssen darin gar keine biologischen Wesen reisen, wie das die Science Fiction so gern nahe legt. Vielleicht sind es für diesen Zweck erschaffene künstliche Abgesandte von den Sternen oder gar Vertreter einer fortgeschrittenen „Maschinenzivilisation“, die ihren biologischen Ursprung schon lange hinter sich gelassen haben.

Jeder dieser Kontakte würde nicht nur unser Wissen über das Universum mehren, er würde auch eine Vielzahl weiterer Entwicklungen hier auf der Erde auslösen – nicht nur technologische, sondern sicherlich auch religiöse, politische und ökonomische. Und nicht alle Folgen müssen positiv sein. Die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind sich heute darin einig, dass der „Erstkontakt“ mit einer außerirdischen Intelligenz zu den schwerwiegendsten Ereignissen der Menschheitsgeschichte gehören dürfte – und dies im Guten wie im Schlechten.

Signale aus der Ferne

Zum einen könnten wir viel von den anderen lernen, zum anderen könnten aber auch unsere kulturelle Identität oder sogar unsere ganze Existenz auf dem Spiel stehen. Die Auswirkungen wären dabei umso schwerwiegender, je intensiver der Kontakt ausfiele. Mir selbst bereitet insbesondere die Möglichkeit eines direkten Zusammentreffens mit einer fremden Intelligenz Sorge. Bei solchen unmittelbaren Kulturkontakten, das wissen wir aus der Menschheitsgeschichte nur zu genau, kann einfach zu viel schief gehen. Für uns Menschen wäre es sicherlich besser, zunächst über Signale aus den Fernen des Weltraums von der Existenz jener „Anderen“ zu erfahren. Aber das liegt möglicherweise nicht in unserer Hand. Schon vor Millionen von Jahren könnten an fernen Orten intelligente Wesen entstanden sein, die uns in ihrer technologischen Entwicklung entsprechend weit voraus sind. So ist es durchaus wahrscheinlich, dass dieses Mal nicht wir die Entdecker sind, sondern diejenigen, die von den Fremden aus dem Weltall mehr oder weniger zufällig entdeckt werden. Vielleicht ist es an der Zeit, sich gedanklich schon einmal auf diese Situation vorzubereiten.

