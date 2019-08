Welche Veränderung ist gut, Herr Quarch?

Ganz am Anfang der Geschichte, als der Geist Europas noch in den Kinderschuhen steckte, notierte Heraklit von Ephesos zwei Worte, die schon bald in aller Munde waren: „Panta rhei“ – Alles fließt. Was der Denker damit sagen wollte, liegt auf der Hand: Alles wandelt sich, Leben ist Veränderung, nur der Wandel ist beständig. Denn „denen, die in dieselben Flüsse hineinsteigen, strömt anderes und

...