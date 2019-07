Wie einsatzfähig ist die Bundeswehr, Herr Kraus und Herr Drexl?

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert befinden sich nennenswerte Teile der Bundeswehr im Auslandseinsatz. Nicht wie das Technische Hilfswerk (THW), das zur Unterstützung von Menschen in Not anrückt. Sondern in kriegerischem Einsatz. Deutschland konnte sich nach der Wiedervereinigung nicht länger verweigern und auf eine deutsche Sonder- und Hypermoral berufen. Für unsere Nato- und EU-Partner wären das ohnehin nur Ausreden. Das ist die eine Seite.

Die andere Seite ist der Ruin der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands: Wenn im Jahr 2018 zeitweise keines der sechs U-Boote der 212A-Klasse fahrbereit war; wenn beim ADAC 6500 Flugstunden angemietet werden mussten, um Fluglizenzen von Bundeswehrpiloten zu erhalten; wenn von den 128 Eurofightern kaum mehr als vier ohne jede Einschränkung einsatzfähig waren; wenn von 68 Hubschraubern des Typs Tiger nur zwölf voll einsatzfähig waren; wenn von den Transporthubschraubern CH-53 nur 16 von 72, von den Transporthubschraubern NH 90 nur 13 von 58, und vom (neuen!) Transportflieger A400M gerade mal drei von 15, von den Fregatten fünf von 13 und von den Leopard II-Panzern 105 von 244 „fit“ waren; wenn die Flugbereitschaft der Bundesregierung es wiederholt nicht schaffte, einen Bundespräsidenten oder eine Kanzlerin rechtzeitig ans Ziel zu bringen… ja, dann ist dies ein akutes Problem. Doch liegen die Ursachen dafür zum Teil Jahre zurück. Eine Armee als Reformruine.

Es ist nicht alles durch Ursula von der Leyen verursacht, was die Bundeswehr quält, auch wenn sie sechs Jahre im Amt war. Bei aller berechtigten Kritik führt nichts an der Feststellung vorbei, dass für die mangelhafte Einsatzbereitschaft der Waffensysteme im Wesentlichen frühere Regierungen – deren Chefin seit 2005 Angela Merkel heißt – die Verantwortung tragen. Seit Jahren wurde beispielsweise bei der Einführung neuer Waffensysteme darauf verzichtet, ausreichend Ersatzteile zu beschaffen und Rahmenverträge für ihre Instandsetzung abzuschließen. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel wurden auf die weltweite Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und Terrorismusbekämpfung konzentriert. Bundeswehr im Auslandseinsatz lautete die Devise. Das übrige Gerät wurde nicht mehr betriebsbereit gehalten, stillgelegt oder gar verschenkt.

Auch die Personalprobleme der Bundeswehr sind Legion. Der Übergang von der Wehrpflicht- zur Freiwilligenarmee ist nicht gelungen. Es grassiert ein eklatanter Personalmangel. Mit Stand Anfang 2019 waren 25 000 Stellen nicht besetzt. Zudem soll die Bundeswehr von 180 000 Soldaten bis 2025 auf 203 000 Soldaten anwachsen. Ob in Zeiten einer prosperierenden Wirtschaft und erheblicher Nachwuchssorgen des gesamten öffentlichen Bereichs ausreichend geeignetes Personal gefunden werden kann, ist mehr als fraglich.

Diese Gesellschaft muss sich entscheiden, ob sie eine Bundeswehr will oder nicht will, braucht oder nicht braucht. Wenn wir sie wollen, weil wir sie brauchen, dann muss die Bundeswehr ordentlich organisiert, ausgestattet und geführt werden – aber vor allem: Sie muss als Institution quer durch Staat, Gesellschaft und Politik Wertschätzung erfahren. Im Endeffekt steht die Frage im Raum: Wozu brauchen wir die Bundeswehr eigentlich noch?

„Schafft sie doch ganz ab!“ Diese Parole hätte bei einem fiktiven Volksentscheid möglicherweise gar eine Mehrheit. Die Politik weiß darum, sie agiert aber nicht gegen vorhandene Ressentiments weiter Teile der Bevölkerung gegen alles Militärische. Das ist Populismus pur: gegen besseres Wissen den Dingen ihren Lauf zu lassen, statt für die Wertschätzung der Soldaten und die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes zu kämpfen. Dazu passt eine Verteidigungsministerin, die eine „Säuberung“ der Armee verlangt, nachdem in einem Einzelfall ein Oberleutnant namens Franco A. als vermeintlicher Extremist enttarnt worden war.

Am Rande: 2018 entschied das Oberlandesgericht Frankfurt, es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht für die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Wie konnte in unserem Land eine derart weltfremde Entwicklung um sich greifen, was sind entscheidende Faktoren, die zu dieser Entfremdung von fast allen Partnern in EU und Nato geführt haben? Nun, Deutschland ist ein friedliches Land, man ist ja seit 1990 auch nur noch „von Freunden umgeben“. Das Problem ist allerdings, dass seit dem Niedergang des Warschauer Paktes weltweit keineswegs ausschließlich liberale, friedliche Ordnungen gesiegt hätten. Wir sind mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende der Sowjetunion nicht am Ende der Geschichte angelangt, wie der US-Politologe Francis Fukuyama 1992 meinte.

Eine allumfassend friedliche Weltordnung gibt es nicht und wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Von solcher Illusion ließ sich deutsche Politik paralysieren – nach dem Motto: In der Verteidigung können wir Milliarden streichen und damit soziale Füllhörner über dem Land auskippen.

Der pazifistischen Gesellschaft in Deutschland scheint das Verständnis für die Grundlagen einer freiheitlichen Demokratie schon früh abhandengekommen zu sein. Hier schlägt sich nieder, dass Deutschlands Bürger und in der Folge seine Politiker bis heute maßgeblich geprägt sind von einem zwar moralisch hochwertigen, aber unrealistischen „Nie wieder!“ Diese Einstellungen und Bewertungen kommen oft aus dem sprichwörtlich hohlen Bauch. Das Wissen breiter Bevölkerungsschichten um die Bundeswehr ist miserabel. Die Zahl der Soldaten im Auslandseinsatz wird nur von 17 Prozent der Befragten näherungsweise richtig geschätzt, die Zahl der Soldaten der Bundeswehr insgesamt nur von elf Prozent. Man könnte auch sagen: Wenig Wissen, viel Meinung!

Die „hohe’“ Politik trägt das Ihre dazu bei – durch Sparorgien und durch die Abschaffung der Wehrpflicht. Man erinnere sich: Die CDU/CSU/FDP-Bundesregierung folgte am 15. Dezember 2010 dem reichlich populistischen Vorschlag des damaligen Verteidigungsministers zu Guttenberg: Ab dem 1. März 2011 wurde niemand mehr zum Pflichtwehrdienst einberufen. Vonseiten der CDU und ihrer Kanzlerin gab es keinen Widerstand, die FDP sah in diesem Beschluss ohnehin die Erfüllung eines lange gehegten Wunsches. Die Bundeswehr ist damit im Alltag kaum noch sichtbar. Es gibt auch immer weniger Soldaten, und von diesen scheuen sich immer mehr, außerhalb der Kasernen in Uniform aufzutreten.

Oder nehmen wir den Koalitionsvertrag der im Februar/März 2018 konstituierten CDU/CSU/SPD-Bundesregierung: 177 Seiten macht dieser GroKo-Vertrag aus. Gerade etwas mehr als drei Seiten sind kurz vor dem Ende des Papiers ab Seite 156 dem Punkt „Moderne Bundeswehr“ gewidmet. Wenn der Umfang einzelner Kapitel etwas aussagt über die Bedeutung eines Politikfeldes, auch dann steht es um die Bundeswehr schlecht.

Jetzt steht die Truppe personell ausgedünnt da, die Motivation ist teilweise im Keller, das Material kaum einsatzfähig, die Gesamtorganisation in einem desaströsen Zustand. Eine Reform jagt die nächste. Besser ist dadurch kaum etwas geworden, außer dass der Reformeifer die Illusion des Fortschritts aufkeimen ließ. Tatsächlich ist die Bundeswehr mit Ausnahme einiger Bereiche, wie etwa Krisenreaktionskräfte KSK (Kommando Spezialkräfte), einzelner Marine- und Heereseinheiten sowie fliegender Verbände und Unterstützungseinheiten zu einer Reformruine geworden.

Was muss geschehen? Nun, Deutschland muss endlich bereit sein, sinnvoll zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts für äußere Sicherheit, respektive Bundeswehr auszugeben. Dieses Ziel kann man aus einem plumpen Anti-Amerikanismus heraus nicht damit abtun, dass US-Präsident Donald Trump diese zwei Prozent vehement einfordert. Nein, es geht nicht um Trump, sondern es geht darum, dass Deutschland der Nato diese zwei Prozent lange vor Trump zugesagt hat. Heute stehen wir bei 1,3 Prozent und sind nicht in der Lage, die uns zustehende militärische Rolle im Konzert mit den Bündnispartnern einzunehmen.

