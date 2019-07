Wie groß ist der Druck auf die Mittelschicht wirklich, Herr Baudzus?

Sind wir Deutschen im Jahr 2030 noch so wohlhabend wie heute? Auf den ersten Blick scheint es, als müsse man sich über diese Frage nicht den Kopf zerbrechen. Schließlich leben wir in einer der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt. 1300 „Hidden Champions“ (engl.: heimliche Gewinner) machen uns zu einem der global erfolgreichsten Industriestandorte. Unser Export boomt, die Steuereinnahmen sprudeln, es sind so viele Menschen in Lohn und Brot wie nie. Und dennoch sind die Aussichten ungewiss, dass wir unseren Wohlstand mittelfristig erhalten. Viele Menschen spüren das und blicken verunsichert in die Zukunft. Laut der Hans Böckler Stiftung befürchtet jeder dritte Deutsche mit einem Nettoeinkommen von 2500 bis 4000 Euro, dass sich seine finanzielle Situation in den kommenden Jahren verschlechtert. Obwohl es Deutschland wirtschaftlich gut geht, hat sich in weiten Teilen der Bevölkerung eine tiefsitzende Unsicherheit breitgemacht. Zum einen stellt uns die Digitale Revolution unserer Wirtschaft vor eine Herkulesaufgabe und wird wahrscheinlich Dutzende von etablierten Berufsbildern überflüssig machen. Zum anderen hat sich der wirtschaftliche Aufschwung bereits heute von der Mittelschicht entkoppelt. Die soziale Spaltung unserer Gesellschaft ist eine Tatsache, die in der bürgerlichen Mitte längst angekommen ist.

Der Aufschwung der vergangenen zehn Jahre ging an vielen Menschen komplett vorbei. Obwohl unser Bruttoinlandsprodukt (BIP) Jahr für Jahr neue Rekordhöhen erklomm, sickert der wachsende Wohlstand kaum mehr durch in die Mitte unserer Gesellschaft. Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigen: Während die Einkommen von Spitzenverdienern seit den Nullerjahren geradezu explodiert sind, stagnieren die Gehälter der Mittelschicht – und damit jener Menschen, die mit Fleiß und harter Arbeit unser Land so erfolgreich gemacht haben. Der Trend ist unverkennbar: Die Einkommensschere öffnet sich seit einigen Jahren immer weiter.

Damit ist ein wichtiges Prinzip unserer Wirtschaftsordnung außer Kraft, welches die Bundesrepublik lange Jahre geprägt hat: die Maxime, dass alle gesellschaftlichen Schichten vom Wirtschaftserfolg unseres Landes profitieren. Bis weit hinein in die 1990er Jahre war dies fester Bestandteil unseres Gesellschaftsvertrags. Jahrzehntelang fuhren wir Deutschen im sogenannten Fahrstuhleffekt gemeinsam nach oben, wie der Soziologe Ulrich Beck konstatierte.

Doch der Fahrstuhleffekt ist in den vergangenen Jahren zum Erliegen gekommen. Das System gleicht mittlerweile einer Rolltreppe, die die Fahrtrichtung geändert hat. Immer mehr Menschen müssen sich abstrampeln, um nicht nach unten durchgereicht zu werden.

Es stellt sich die Frage: Wenn sich bereits in Aufschwungphasen das Wirtschaftswachstum von den normalen Arbeitern und Angestellten entkoppelt – was passiert dann erst in der nächsten Krise?

Eine ähnlich ungesunde Entwicklung zeigt sich bei der Vermögensverteilung in Deutschland. 60 Prozent der gesamten Vermögen entfallen gerade einmal auf zehn Prozent der Haushalte. Erbschaften und Schenkungen zementieren die Ungleichheit. Vier Billionen Euro werden in den nächsten zehn Jahren den Besitzer wechseln. Knapp zwei Drittel davon kommen den reichsten zwei Prozent unserer Gesellschaft zugute.

Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Das galt einmal als Klischee, das nur aus Sozialneid in die Welt gesetzt wurde. Heute ist es traurige Realität in Deutschland – der Europäischen Zentralbank (EZB) sei Dank. Diese erwies der Mittelschicht einen Bärendienst, als sie die Zinsen in der Eurozone praktisch abgeschafft hat. Für deutsche Sparer bedeutet das eine Enteignung kolossalen Ausmaßes. Zum einen wirft der Spargroschen nichts mehr ab, zum anderen wird er jährlich von der Inflation aufgefressen. Für die private Altersvorsorge hat das verheerende Folgen. Viele Versicherte werden im Alter weniger Geld aus ihren privaten Altersvorsorgeprodukten erhalten, als die Versicherer ihnen bei Vertragsabschluss prognostiziert haben. Frustrierend ist das insbesondere deswegen, weil die Politik den Bürgern stets eingetrichtert hat, man müsse privat vorsorgen, um seine Rentenlücke zu schließen. Nun werden aber Riester-Renten und Co. dies höchstwahrscheinlich auch nicht auffangen.

Eine weitere Folge der Nullzinspolitik der EZB sind die exorbitant steigenden Mieten. München zum Beispiel ist laut der UBS die Stadt mit dem zweithöchsten Blasenrisiko auf dem Immobilienmarkt weltweit. Aber auch in Kleinstädten und auf dem Land sind die Mietpreise extrem in die Höhe geschossen. Die Folge: Vielen Menschen bleibt weniger Geld zur freien Verfügung, weil sie bis zu 50 Prozent ihres Einkommens für Wohnraum ausgeben müssen.

Zur ökonomischen Ungleichheit gesellt sich das Gefühl zunehmender sozialer Unsicherheit. Momentan ist längst noch nicht abzusehen, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt haben wird. Einige Studien prognostizieren, dass massenhaft neue Jobs geschaffen werden, andere warnen vor dem Verlust von Millionen von Stellen. Die Unternehmensberatung Boston Consulting hat errechnet, dass bis 2025 insgesamt 7,6 Millionen Beschäftigte ersetzbar seien. Insbesondere monotone Routinetätigkeiten könnten schon bald von Robotern oder intelligenten Algorithmen ausgeführt werden, sowohl in den Fabrikhallen als auch in den Verwaltungszentralen.

Es zeichnet sich ab, dass einige Berufsbilder wie Lagerarbeiter, Buchhalter oder Steuerfachangestellte schon nicht mehr in dem Maße gebraucht werden wie heute. In der Folge werden diese Jobs höchstwahrscheinlich unter Lohndruck geraten – oder aber komplett vom Arbeitsmarkt verdrängt werden.

Ist dieses Szenario zu pessimistisch? Auf den ersten Blick könnte man das annehmen. Betrachtet man die Geschichte der großen technologischen Umbrüche, haben diese die Menschheit weder in Armut noch in Massenarbeitslosigkeit gestürzt. Im Gegenteil, der Lebensstandard in der westlichen Welt ist in den vergangenen 150 Jahren drastisch gestiegen.

Allerdings unterscheidet sich die Digitalisierung kolossal von den bisherigen industriellen Revolutionen. Zum einen erreicht das Tempo des Wandels eine bis dato einmalige Dimension, zum anderen finden mit der Künstlichen Intelligenz und dem Internet so viele Umbrüche zeitgleich statt wie noch nie. Kommt es in sehr kurzer Zeit zu einem radikalen Wandel auf dem Arbeitsmarkt, könnten möglicherweise viele hunderttausend Menschen auf der Strecke bleiben. Auf die Frage, wie ein 50-jähriger Industriekaufmann mit zwei Kindern und einem abzuzahlenden Einfamilienhaus sich in sehr kurzer Zeit zum Datenwissenschaftler oder Virtuelle-Realität-Designer weiterbilden soll, haben weder die Politik noch die Wirtschaft bislang eine befriedigende Antwort gegeben.

All dies zusammen erzeugt einen toxischen Mix, der die Stabilität unserer Gesellschaft gefährdet. Stagnierende Gehälter, steigende Mieten, abnehmende Jobsicherheit, extrem ungleiche Vermögensverteilung und großer Druck fürs Alter vorzusorgen bei gleichzeitigem Nullzins – wer sich fragt, warum es gärt und brodelt in unserer Gesellschaft, der findet in dieser Aufzählung die Antworten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019