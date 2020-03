Wie können wir den Wachstumszwang überwinden, Herr Schneider-Wedding?

Der Theologe und Philosoph Ulrich Schneider-Wedding fordert von der Politik Rahmenbedingungen für einen umweltfreundlichen Lebensstil. Dann, so glaubt er, würde sich der Raubbau an der Natur etwa zur Gewinnung von Braunkohle schnell erledigen. Und das Braunkohlekraftwerk in Jänschwalde (Brandenburg, Foto) wäre bald Geschichte.

© dpa