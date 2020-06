Wie können wir die Corona-Krise bewältigen, Herr Schmidbauer?

Manche Fußgänger bleiben an jeder roten Ampel stehen, andere überqueren die Straße, wenn sie gerade frei ist. Manche Autofahrer haben ein dickes Punktekonto in Flensburg, andere fahren diszipliniert. Ähnliche, vielleicht noch auffälligere Unterschiede können wir in der Corona-Krise beobachten: Manche halten sich an die Regeln, achten auf Abstand, tragen die Maske korrekt; andere scheinen nicht

...