Wie sieht die Arbeitswelt nach der Corona-Krise aus, Herr Rodenstock und Frau Sevsay-Tegethoff?

Improvisiertes Homeoffice nebst Kinderbetreuung und Videokonferenzen in Dauerschleife – so sieht gerade der berufliche Alltag vieler Menschen zwischen Freiburg und Flensburg aus.

Die Corona-Krise ist auch ein Testlauf für die Digitalisierung: Wie gut sind Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Bildungseinrichtungen, Banken und Beschäftigte auf die digitale Zukunft vorbereitet? Wie lassen sich unsere heute gemachten Erfahrungen für die Arbeitswelt von morgen nutzen?

Noch vor wenigen Monaten lösten die Schlagworte Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) bei den meisten Menschen eher Sorge und Abwehr als Euphorie und Zustimmung aus. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Kaum jemand wird etwa noch ernsthaft bestreiten, dass Online-Meetings dem Konferenztourismus in diesen Tagen haushoch überlegen sind. Ein Virus macht möglich, was vorher vielen undenkbar erschien.

Corona wirkt als Katalysator

Die Pandemie wird unser Verhältnis zu Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz nachhaltig verändern. Vor allem rücken Chancen und Nutzen der neuen Technologien nun stärker ins Bewusstsein: So kann KI dazu beitragen, den Ausbruch von Seuchen künftig früher zu erkennen und effektiver zu bekämpfen. KI-gestützte Verfahren werden seit langem erfolgreich in der Diagnostik von Krankheiten angewendet. Sie helfen bei der Vorhersage von Naturkatastrophen und werden erfolgreich in der Regelungstechnik eingesetzt.

Die Corona-Epidemie erweist sich als Treiber der Digitalisierung – aber sie offenbart auch das ganze Ausmaß der Digitalisierungsdefizite. Die zeigen sich nicht nur im Bildungssektor, an Schulen oder Universitäten sowie im Verwaltungsbereich, sondern auch in der Arbeitswelt. Nun rächt sich, dass manche Firmen die Umstellung auf digitale Geschäftsmodelle nicht schnell genug auf den Weg gebracht haben.

Während in den vergangenen turbulenten Wochen nach dem Motto verfahren wurde „Improvisieren ist besser als gar nichts tun“, müssen wir jetzt zielgerichtet Weichen für die Zukunft stellen. Es gilt, die guten wie die schlechten Erfahrungen systematisch zu analysieren, um Positives zu verstärken, aus Fehlern zu lernen und Neues zu schaffen. Nur so können die Menschen, Gesellschaft und Unternehmen gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Die aktuelle Situation führt uns vor Augen: Krisenmanagement ist eine Kernkompetenz der Zukunft. Persönlichkeitsforscher haben festgestellt, dass die individuelle Resilienz der Mitarbeiter – ihre Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit – dafür ausschlaggebend ist, wie gut Unternehmen Krisen und Umbrüche meistern. Ein entscheidendes Persönlichkeitsmerkmal dabei ist die Bereitschaft zur Veränderung, zum „Mental Change“. Für Führungskräfte wird es künftig mehr als bisher darauf ankommen, diese Bereitschaft bei den Mitarbeitern zu fördern und zu fordern sowie insgesamt für ein innovationsfreundliches Klima zu sorgen.

Aus unseren Forschungen wissen wir, dass Führungsaufgaben in der digitalen Arbeitswelt immer anspruchsvoller werden. Wer virtuelle Teams führt, muss Mitarbeiter motivieren können und für klare Strukturen, Vernetzung und Transparenz sorgen. Auch das ist eine Erfahrung aus der aktuellen Krise: Gute Kommunikation ist entscheidend, um Commitment zu erreichen. Mitarbeiter einzubinden und sie in ihrem Wir-Gefühl zu stärken, ist besonders dann wichtig, wenn sie als Team nicht mehr physisch zusammenkommen, sondern beispielsweise im Homeoffice arbeiten oder durch Kurzarbeit auseinandergerissen sind.

Nicht nur einzelne Unternehmen, sondern unsere gesamte Arbeitsgesellschaft befindet sich im Umbruch. Vor der Corona-Krise sind in der öffentlichen Debatte oft nur einseitig die Risiken der Modernisierung betont worden, zum Beispiel drohende Arbeitsplatzverluste durch den digitalen Wandel. Jetzt könnte sich die Stimmung zugunsten der neuen Technologien drehen und zu einem Digital-Hype führen – zu einer Stimmung, in der alles machbar und möglich erscheint.

Doch digitale Lösungen passen nicht immer und überall: Was für die Industrie zukunftsweisend ist, stößt beispielsweise im Lehrbetrieb an Schulen und Universitäten an seine Grenzen. Denn in vielen Bereichen des öffentlichen und beruflichen Lebens kommt es nach wie vor auf die persönliche Begegnung und den zwischenmenschlichen Austausch an, auf kreative Prozesse, Originalität und Fantasie.

Wert der Arbeit neu definieren

Auch darf die gewachsene Akzeptanz für die neuen Technologien nicht dazu führen, dass wir dabei Grundlegendes aus dem Blick verlieren: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verändern die zentrale Position der Menschen in der Arbeitswelt fundamental. Wir verlassen uns im Alltag zunehmend auf Algorithmen, geben immer mehr Kompetenzen an „intelligente“ Maschinen ab, machen sie zu unseren digitalen Partnern. Die neuen Technologien erfahren gerade einen enormen Vertrauensvorschuss.

Bei aller Euphorie dürfen wir jedoch nicht außer Acht lassen, ethische Normen und Richtlinien für ihre Anwendung festzulegen. Auf diese wichtige Aufgabe müssen wir uns in Zukunft noch stärker konzentrieren. Die Digitalisierung, die durch die Corona-Krise aktuell forciert wird, wirft Fragen auf: Wenn Maschinen immer mehr menschliche Arbeit übernehmen, welchen Wert hat der Mensch dann noch? Wie kann der von Maschinen erwirtschaftete Wohlstand gerecht verteilt werden?

Auf lange Sicht wird der Mensch seine Position in der Arbeitswelt neu (er-)finden müssen. Bisher definiert er sich sehr stark über die Erwerbsarbeit: Sie sichert seine materielle Existenz und seinen sozialen Status. Eines Tages könnte Erwerbsarbeit gleichberechtigt neben andere Formen der Arbeit treten – zum Beispiel in der Familie, der Pflege oder im Ehrenamt an Gewicht gewinnen. Auch in diesem Bereich hat die Pandemie Schwachstellen aufgedeckt: Als „systemrelevant“ haben sich in der Krise vor allem die Berufe erwiesen, die bei uns sonst wenig geachtet und schlecht bezahlt werden.

In der Bevölkerung mehren sich die Stimmen, die fordern, dass die Arbeit am Menschen – in der Pflege und Sorge – auch angesichts der demografischen Entwicklung mehr Wertschätzung erfahren muss. Kontrovers diskutiert bleiben dabei neben der Finanzierungsfrage die Effekte und Konsequenzen steigender Sozialversicherungsbeiträge. Die Wirtschaft wieder hochfahren, zum „Business as usual“ zurückkehren – danach sehnen sich im Moment viele Arbeitgeber und Beschäftigte. Angeschlagene Unternehmen hoffen auf die in Aussicht gestellten Konjunkturspritzen in Milliardenhöhe.

Doch Geld zur akuten Schadensbegrenzung in die Hand zu nehmen, ohne die Erfahrungen aus der Krise zu reflektieren, greift zu kurz. So hat uns die Pandemie beispielsweise die Abhängigkeit von globalen Lieferketten sehr deutlich gemacht. Als Reaktion darauf wird nun häufig reflexhaft gefordert, mehr auf die heimische Produktion zu setzen, um künftig Versorgungsengpässe bei lebensnotwendigen Gütern zu vermeiden. Doch kaum ein anderes Land profitiert so stark von effizienten, international aufgestellten Lieferketten wie Deutschland. Hier – wie in vielen anderen Bereichen auch – müssen wir nach der Krise eine genaue Bestandsaufnahme machen und nach differenzierten Lösungen suchen.

Die Arbeitswelt der Zukunft ist eine Gestaltungsaufgabe für uns alle. Als Roman Herzog Institut wollen wir – zusammen mit Experten aus Wissenschaft und Praxis – den Diskurs über gesellschaftliche Entwicklungen vorantreiben und wichtige Impulse für die Entscheider in Wirtschaft und Politik liefern. Eine Frage, die der frühere Bundespräsident Roman Herzog formuliert hat, steht für die inhaltliche Ausrichtung unseres Thinktanks (Deutsch: Denkfabrik): In welcher Gesellschaft wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Auf diese Frage gilt es, tragfähige Antworten zu finden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.05.2020