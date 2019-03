Woher kommt der Hass auf reiche Menschen, Herr Zitelmann?

„Die neue Wut auf den Kapitalismus“, so titelte die „Die Zeit“ auf der ersten Seite. In dem Artikel heißt es, nicht ohne Sympathie für diese Positionen: „Der Angriff auf das Kapital läuft auf breiter Front… Es wird also ungemütlich für die Reichen – wenn nicht am Ende doch wieder andere die Rechnung bezahlen.“

Sogar im Herzland des Kapitalismus geraten Reiche zunehmend in die Defensive.

