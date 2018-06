Woran scheitert Integration in Deutschland, Herr Merey?

Der Journalist Can Merey ist überzeugt: Viele Deutschtürken wählen Erdogan, weil sie sich in der Bundesrepublik nicht anerkannt fühlen. So hat das auch sein Vater erlebt. Ein Gastbeitrag.

Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan, hier bei einer Demonstration in Köln. © dpa/Tolga Bozog˘lu

Kürzlich meldete sich Joachim Gauck in der „Bild“-Zeitung zum Dauerthema Integration zu Wort. Der Alt-Bundespräsident nannte es „nicht hinnehmbar“, dass Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, die Sprache nicht sprechen. Und Gauck sagte: „Wir erwarten von denen, die zu uns kommen, dass sie bereit sind, das Land, wie es gewachsen ist, und seine Werte zu akzeptieren. Es darf da

...

Sie sehen 5% der insgesamt 8668 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018