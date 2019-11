5:1! Eintracht entzaubert FC Bayern

Frankfurt/Main.Auf der Nordwestkurve, da wo die Lautesten der Fans von Eintracht Frankfurt stehen und sitzen, konnten sie ihr Glück kaum fassen. An einem denkwürdigen Samstagnachmittag feierten die Hessen mit einem furiosen 5:1 (2:1) ihren erst Sieg gegen den FC Bayern seit neuneinhalb Jahren - und sorgten damit für emotionalen Ausnahmezustand in der Arena am Frankfurter Stadtwald. Nach einer frühen Roten

...